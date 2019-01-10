В Индии прощаются с самым добрым крокодилом

Рептилия Гангарам 130 лет жил в пруду деревни Бавамохатра штата Чхаттисгарх. Но 8 января местные жители обнаружили его тело, крокодил скончался от старости.

Гангараму устроили торжественные похороны: к могиле трехметрового крокодила доставили на тракторе, украшенном цветами и гирляндами. Попрощаться с ним пришло около 500 человек, в том числе жители соседних деревень. Тело рептилии похоронили рядом с прудом, а на могиле планируется установить статую.

Крокодил стал таким популярным благодаря своему дружелюбию. Рептилия никогда никого не кусала. Напротив, когда люди приходили купаться, Гангарам уходил на другой берег или просто отплывал в другую сторону.

Индийцы рассказали, что с ним рядом могли плавать даже дети. "Он был не крокодилом, а нашим другом. Мы поклонялись ему", — говорят местные жители. А староста деревни поделился, что селяне считали крокодила хранителем деревни.