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В Индии прощаются с самым добрым крокодилом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Рептилия Гангарам 130 лет жил в пруду деревни Бавамохатра штата Чхаттисгарх. Но 8 января местные жители обнаружили его тело, крокодил скончался от старости.
Гангараму устроили торжественные похороны: к могиле трехметрового крокодила доставили на тракторе, украшенном цветами и гирляндами. Попрощаться с ним пришло около 500 человек, в том числе жители соседних деревень. Тело рептилии похоронили рядом с прудом, а на могиле планируется установить статую.
Крокодил стал таким популярным благодаря своему дружелюбию. Рептилия никогда никого не кусала. Напротив, когда люди приходили купаться, Гангарам уходил на другой берег или просто отплывал в другую сторону.
Индийцы рассказали, что с ним рядом могли плавать даже дети. "Он был не крокодилом, а нашим другом. Мы поклонялись ему", — говорят местные жители. А староста деревни поделился, что селяне считали крокодила хранителем деревни.
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