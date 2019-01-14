При каких царях в России жилось хуже всего

Еще со времен Ключевского историки спорят о том, можно ли приравнивать крепостное право к рабству. Одни считают, что это почти что равноценные понятия, другие же считают, что это совершенно разные юридические состояния. Надо учитывать, что при разных правителях крепостное право довольно сильно отличалось. Временами оно смягчалось, и крестьянин получал возможность защитить свои права. Но были и эпохи, когда статус крестьянина почти ничем не отличался от статуса чернокожего раба на плантациях Северной Америки.

Петр I

Процесс обезличивания крестьянина, лишения его человеческого достоинства проходил медленно. Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крестьян к земле, введя бессрочный сыск беглых крестьян. Но в это время крестьянин еще имел кое-какие права, например, мог иметь личную собственность, на которую не распространялись права помещика.

Продавать и покупать можно было только землю, но не самих крепостных. Это значило, что крепостной мог быть уверен, что никто не вправе отнять у него землю, разлучить его с семьей, превратить из пахаря в дворового слугу. Тем не менее была широко распространена незаконная купля-продажа крестьян без земли. Эту практику в 1682 году пришлось узаконить царице Софье для того, чтобы привлечь на свою сторону аристократию.

Но Софья пала, а брат Петр продолжил ее дело. При нем крестьяне, во-первых, потеряли права на своих детей — помещик имел право забирать их себе в дом во служение, то есть превращать в дворовых крестьян. Помещики часто превращали красивых крестьянских девочек в своих наложниц. Кроме того, по сути, этот закон давал помещику возможности разлучать крестьянские семьи и продавать их единично.

Во-вторых, Петр ввел подушную подать, и это оборвало связь крестьянина с землей. Раньше взимался налог с крестьянского двора. По сути объектом налогообложения и собственности была земля, а не люди, которые были только ограничены в правах, так как были связаны с этой землей. Теперь же налогообложению подлежал каждый находившийся в собственности помещика взрослый мужчина. Причем если раньше крепостные платили налоги государству сами, теперь они собирались с помещика. В сочетании с правом торговать крестьянами без земли эти два нововведения превратили крестьян в товар, которым можно было торговать так же, как торговали свиньями или коровами.

Петр I ввел систему, при которой крепостной лишался многих прав и сделал его жизнь невыносимой. Уже при нем положение крепостного крестьянина мало отличалось от рабства. Поэтому крестьяне массово бежали от помещиков. В 1720х-1730х годах ежегодно около 20 тысяч крестьян, согласно 2 ревизии податного населения 1741 года, убегали от помещиков, а общее число беглых крестьян доходило до 200 тысяч.

Анна Иоанновна приняла меры, которые не только отняли у крестьянина возможность убежать, но и еще больше ограничили его в правах. Теперь для того, чтобы крепостной мог отойти со своей земли на сезонные работы, ему нужно было не только разрешение помещика, но и разрешение нескольких государственных органов. Анна усилила насильственные меры по отлове беглых крестьян. При Петре государство порой легализовало беглых крестьян на новых местах для того, чтобы эффективнее колонизировать территории. В Сибири курский крепостной мог стать вольным человеком — и это было выгодно и крестьянам, и государству, но невыгодно помещикам.

Но Анне пришлось такой высокой ценой покупать лояльность знати. Вместо этого, она позволила промышленникам покупать крестьян и прикреплять их уже не к пахотной земле, а к заводам. Так появилась категория фабричных крестьян. Как писал историк А. А. Лепшеев, в правление Анны окончательно утвердилось восприятие крестьян как бездушного ресурса, который необходимо распределять так, чтобы привилегированные сословия были довольны.

Екатерина II

Но по мнению большинства историков, самое худшее время для русского крестьянства было при Екатерине II. «Императрица-республиканка» сделала и так ужасную долю русского крестьянина совсем рабской. Во-первых, она распространяла крепостное право на те территории, где его раньше не было. Например, в 1783 году оно было введено в Левобережной Украине. Во-вторых, Екатерина щедро раздаривала государственных крестьян, которые имели гораздо больше прав, дворянам, тем самым превращая их в крепостных. По словам историка Т. М. Китаниной, за все ее правление более 850 тысяч государственных крестьян были подарены.

В-третьих, один из самых страшных законов Екатерины — запрет жаловаться крестьянам на своих помещиков. Если раньше крепостной мог рассчитывать хоть на какую-нибудь помощь со стороны государства — например, если был доказан случай исключительной жестокости помещика, у него могли отнять владения, то теперь крестьянин стал совершенно беспомощен. Помещик мог насиловать его дочь, продать его сына, а его самого заставлять работать 7 дней в неделю.

В-четвертых, при Екатерине помещики все чаще отнимали у крепостных землю и делали их дворовыми. Это позволяло эксплуатировать их еще более жестко. Получила распространение «месячина» — описанная Радищевым практика, когда помещик превращал своих безземельных дворовых крестьян в настоящих сельскохозяйственных рабов, которые работали по 6-7 дней в неделю за скудный паек.

В-пятых, при Екатерине утвердился полноценный рынок крепостных крестьян. Часто крестьян разорившихся дворян продавали на ярмарках с молотка. В 1771 году она эту практику запретила, но, как считают многие историки, лишь для того, чтобы скрыть уродливую российскую практику от иностранцев, которые часто посещали российские ярмарки.

Но после Екатерины крепостным стали вновь понемногу возвращать права и человеческое достоинство. Некоторые историки считают, что сама Екатерина хотела сделать жизнь крестьян лучше, но этого ей не позволяло дворянское лобби. Но как бы то ни было, именно в ее эпоху русская элита осознала, что крепостничество — это рабство, стыд и позор для великой страны. Поэтому каждый следующий российский император XIX века делал жизнь крепостных все лучше и лучше. Крепостной 1840 года имел значительно больше прав, чем крепостной 1740 года. Так, уже Павел принял ряд мер, облегчивших положение крепостных. Александр I уже полностью отменил крепостное право в Прибалтике и Финляндии.