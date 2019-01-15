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Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро 

Москва24 4 часа назад
Во вторник участок метро между станциями "Окружная" и "Селигерская" временно закрыли из-за поступления воды. Между станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" начали курсировать бесплатные автобусы. Что делать, если в связи с поступлением воды вы опоздали на работу.
В этом случае можно получить официальную справку от Московского метрополитена. Портал Москва 24 расскажет, как это сделать.

Опоздал на работу

Для начала нужно прояснить, что в Трудовом кодексе РФ нет понятия "опоздания на работу". Работодатель может расторгнуть договор без вашего согласия, если вы отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд или неоднократно не исполняли свои трудовые обязанности (в том числе по причине опозданий) без уважительной причины.
Авария или нарушение расписания на транспорте — это уважительная причина, но с вас могут потребовать подтверждение. Если руководителю достаточно устного подтверждения, то вы можете позвонить в справочное бюро метрополитена по телефонам: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25  Если с вас требуют письменного подтверждения, то Московский метрополитен может его выписать на официальном бланке, но для этого вам нужно будет обратиться за ним лично. В будни справку можно получить по адресу: улица Гиляровского, дом 37 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам — с 08:00 до 15:30. В выходные вы можете обратиться за подтверждением на проспект Мира, дом 41, строение 2.
Важное дополнение: для получения справки нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Не успел на самолет

Если вы по причине сбоя в метро опоздали на поезд, самолет или на какой-то другой вид транспорта, то есть возможность потребовать возмещения ущерба. Для этого вам нужно будет написать заявление о компенсации на имя начальника метрополитена и приложить документы, которые подтвердят ваши требования. Это могут быть билеты, чеки или квитанции. Отправить заявление нужно по адресу: проспект Мира, дом 41, строение 2.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте метрополитена или обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по телефонам 8 (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2)
Утром 15 января станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" временно закрыли из-за небольшого поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Между закрытыми станциями запустили 50 компенсационных автобусов.
Поступление воды опасности для инфраструктуры метро не несет, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за работы компенсационных автобусов.
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Истории , Видео , TELE2 , Вымпелком , МТС
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