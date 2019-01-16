На каких азартных играх в СССР можно было заработать

В СССР, несмотря на строгую идеологию, была все-таки разрешена деятельность, связанная с азартными играми. Советская власть, конечно, не жаловала азартные развлечения, однако некоторые из них существовали в стране не только подпольно, но и официально.

Как все начиналось

С приходом к власти большевиков все развлечения, связанные с азартом, оказались под запретом. 24 марта 1917 года вышло постановление, запрещающее работу всех игорных заведений на территории нашей страны. Ошибочно думать, что игорные дома и притоны закрылись сразу же — они просто ушли в подполье. Благодаря НЭПу ситуация изменилась.

Советское правительство позволило продавать игральные карты и открывать игорные дома. В 1921 году также была проведена первая советская лотерея, прибыль от которой пошла в помощь голодающим Поволжья. Возобновилась и возможность делать ставки на конных скачках. Но такая прекрасная жизнь для воротил игорного бизнеса длилась недолго. Уже в 1928 году все игорные заведения вновь были запрещены, так как санкционированное советским правительством исследование показало, что карточные игры являются самой популярной формой досуга, немного проигрывая пьянству. На долгие годы лотереи и ставки на забеги лошадей стали единственными легальными азартными занятиями.

Романтика московского ипподрома

В отсутствии какой-либо альтернативы азартные люди реализовывали свои наклонности на скачках. В столице главным местом их проведения был Центральный московский ипподром. В 1950-е годы тысячи москвичей приходили сюда, чтобы поставить на ту или иную лошадь. Иногда конные забеги собирали аудиторию большую чем на футбольных матчах.

Попасть на ипподром мог любой желающий. В зависимости от сектора билет стоил от 2 до 8 рублей. В сталинские годы куратором арены был маршал С. М. Буденный — страстный любитель скачек.

Среди москвичей ходили разные слухи о том, как проходят бега. И часть слухов была правдой. Правоохранительные органы не раз обезвреживали целые банды, специализирующиеся на договорных заездах.

“Кто возьмет билетов пачку…”

Другим способом поймать птицу счастья за хвост были лотереи. В СССР они регулярно начали проводиться с середины 1950-х годов. Одной из самых популярных стала лотерея "6 из 49", названная так в честь 49 видов спорта. Прибыль от нее шла на развитие спорта в стране. Выиграть можно было как денежный приз, так и дефицитный товар: к примеру, холодильник или стиральную машину. Призовую вещь, кстати, можно было обменять на денежный эквивалент, но такой возможностью, по понятным причинам, мало кто пользовался.

Лотереям посвящали целые фильмы. Например, «Зигзаг удачи» или «Спортлото–82». Многие помнят крылатую фразу из фильма «Бриллиантовая рука»: «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку!» Этот лозунг-призыв отражал характерный для того времени момент, а именно, что иногда участие в лотерее становилось принудительным, например, сдачу в магазине могли дать лотерейными билетами.

Государству лотереи приносили огромную прибыль. За счет "Спортлото" удалось выручить 500 млрд рублей: на эти деньги провели московскую Олимпиаду и построили множество спортивных объектов.

Теневая сторона

Но, конечно, тяга к азарту удовлетворялась не только лотереями и конными забегами. Существовал и подпольный бизнес. Одним из его центров был Сочи. В 1960-1970 х годах он считался одним из самых популярных курортных городов, что, естественно, привлекало огромное количество шулеров, наперсточников и авантюристов со всего СССР. Отдыхающие играли в пульку, очко, баккару, подкидного и другие карточные игры. Мошенники, пользуясь наивностью и расслабленностью отдыхающих, порой оставляли их без копейки.

Для публики посолиднее создавали подпольные казино, доступ в которые можно было получить только по специальному приглашению. «Поставщиками» в такие заведения зачастую выступали официанты, и за это они получали очень хорошие деньги.

Иногда в мошенники подавались люди, от которых подобных вещей меньше всего ожидали. В 1970-х годах Ашот Кантария (племянник Мелитона Кантарии — солдата, водрузившего знамя Победы на вершине Рейхстага в мае 1945 г.) организовал банду карточных шулеров. Схема их преступной деятельности была проста: находили жертву и соблазняли ее предложением получить легкие деньги или дефицитные товары посредством игры в карты. Первоначальной ставкой была всего одна копейка, но в итоге жертва всегда оставалась с пустыми карманами. Поймали бандитов только через год после начала расследования. И Мелитон Кантария вынужден был присутствовать на процессе по делу своего нерадивого племянника.