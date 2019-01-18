Чем русские аристократы заменяли матерные слова

Брань — неотъемлемая часть нашей жизни, от употребления ругательств в определенных ситуациях удержаться трудно. В наше время принято выражать степень своего недовольства при помощи обсценной лексики. А как было в старину? Неужели русские аристократы тоже ругались матом?

Как «посылали» друг друга аристократы?

Матерная брань на Руси не поощрялась. Во времена Ивана Грозного и Петра I за нее даже били плетьми. Конечно, речь шла о простом люде. Что же касается бояр и дворян, то они просто старались не браниться публично. В оправдание активного присутствия мата в русском разговорном языке часто вспоминают, что нецензурные слова употреблял даже сам Александр Сергеевич Пушкин — не только в разговорах, но и в стихах. Однако литература есть литература, и богема есть богема. А в целом в кругах русской аристократии обсценная лексика распространена не была. Аристократы использовали другие формы ругательств. Например, если их возмущала чья-то наглость, они вместо известного «посыла» говорили: «Да я Вам, молодой человек, в отцы гожусь!», «Я думаю, Вы далеко пойдете», «Это ниже моего достоинства». Вот пример обмена бранными фразами в аристократической среде: «Да вы-с, сударь, шельмец. Отнюдь! Это вы, голубчик, нечисты на руку, меня же, напротив, упрекнуть не в чем! Милостивый государь, ваши встречные обвинения просто возмутительны! Идите к черту, граф, вы лицемер!»

Бранные слова аристократов

Какие слова чаще всего употреблялись русскими аристократами в качестве бранных?

«Болван»

На Руси болванами звались каменные или деревянные языческие идолы, а еще — заготовки из металла, камня или дерева — «болванки». Аристократы же звали болванами людей, которых они почитали тупыми, неотесанными, глупыми и невежественными.

«Идиот»

Первоначально идиотами называли в греческих Афинах людей, которые отказывались от участия в политическом процессе, предпочитая вести частную жизнь. Сложно сказать, почему слово превратилось в ругательство, причем, если судить по названию знаменитого романа Ф. М. Достоевского, употребляемое именно в кругах высшего общества и выражающее одну из степеней умственной отсталости.

«Мерзавец»

Так же, как и «мразь», слово это происходит от «мороза». Для нас тепло ассоциируется обычно с приязнью, а холод — наоборот. Таким образом мерзавец — человек, от которого веет холодом так, что он вызывает у окружающих отвращение.

«Обормот»

Слово произошло от немецкого bermut («шалун», «кривляка», «хулиган»). Так часто называли немецкие бонны своих русских воспитанников. Неудивительно, что постепенно этот термин превратился в русское ругательство.

«Остолоп»

Слово означало человека, который стоит тупо, как столб, и ничего не понимает. Русские дворяне частенько обзывали остолопами своих слуг.

«Подлец»

«Подлыми» на Руси называли простолюдинов, обязанных платить дань царям и боярам, слово это произошло от «подданный». Но постепенно слово «подлый» обрело иное значение и стало обозначать «низкий», «грубый». Так могли обозвать и аристократа, если он вел себя недостойно.

«Шантрапа»

При многих дворянских усадьбах были крепостные театры. Набирали туда актеров еще в детстве. На тех, у кого было плохо с музыкальным слухом, вешали ярлык: ne shantre pas, что означало «петь неспособные». Они получали «назначение» в девичью, на конюшню, на скотный двор и в другие «непрестижные» места. Так что слово «шантрапа» со временем стало означать людей второго сорта.

«Шваль»

По-французски это слово означает «лошадь», а «шевалье» — «рыцарь», «всадник». В России «швалью» стали называть французов, которые во время войны 1812 года вынуждены были из-за нехватки продовольствия питаться лошадиной падалью. Впоследствии «шваль» стали употреблять в смысле «отрепье»: «он шваль последняя…»

«Шельма»

По-немецки schelmen означало «пройдоха, обманщик». Так в России стали называть мошенников. А в 1716 году Петр I ввел процедуру шельмования — позорного наказания, которому подвергались только дворяне. На эшафоте над провинившимися ломали шпагу — это символизировало лишение дворянских прав. Бывшего дворянина могли высечь, повесить или сослать в Сибирь. Впоследствии термин «шельмование» был заменен словосочетанием «лишение всех прав состояния», но слово «шельма» и производные от него сохранились. «Шельмовать» — значит, публично опозорить, оклеветать человека. Среди аристократии это понятие было достаточно распространено, но в наши дни оно употребляется крайне редко.