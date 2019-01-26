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Аксолотль: существо, способное отрастить себе новый мозг 

Рамблер 3 часа назад
Фото: maxpixel.net
Аксолотль — пожалуй, одно из самых загадочных и неоднозначных созданий в природе. По сути это существо — личиночная стадия амбистомы. При этом аксолотль может размножаться и считается половозрелым сразу же после появления на свет.
Несколько удивительных фактов о жизни этих удивительных существ — в нашем материале.
Требования к содержанию аксолотля в домашних условиях очень тяжело выполнить, поэтому попытки приобрести его в домашние любимцы достаточно быстро заканчиваются смертью существа.
Но если все-таки желание завести аксолотля сильнее, то следует помнить, что в аквариуме жизненно необходимо поддерживать определенную температуру. 20 градусов по Цельсию — максимально допустимая отметка, а лучше придерживаться 16-18 градусов.
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Дело в том, что в природе аксолотли обитают в холодных мексиканских озерах и реках, которые насыщены подземными источниками. А теплая вода попросту убьет этих существ. Уже при 21 градусе пища в организме аксолотля перестает перевариваться и просто гниет.
Одна из удивительных способностей этого зверька в том, что он может отрастить себе новые конечности, позвоночник и даже мозг! В "порыве страсти" и голода личинка может укусить собрата и оторвать ему, например, лапку. Но это не проблема — тело аксолотля регенерирует и через некоторое время эта милое существо обзаведется новой ногой, ничуть не хуже прежней.
Ученые особенно пристально изучают эту удивительную способность аксолотлей и надеются, что это поможет человечеству сделать новые медицинские открытия.
Wiki
Если в аквариуме постепенно понижать уровень воды или переселить аксолотля в более сухую среду, то за несколько недель личинка превратится в амбистому. Исчезают наружные жабры, меняется окраска и форма тела. Проще говоря, из недорыбки аксолотль перевоплощается в ящерку.
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У аксолотлей нет век и они не очень хорошо видят.
Когда-то аксолотль был деликатесом, но сейчас его популярность в качестве блюда для особенного случая упала. Люди все чаще рассматривают аксолотля как домашнего питомца и больше его не едят.
При хорошем уходе аксолотль способен прожить в аквариуме до 15 лет! И, судя по мордашке, каждое утро будет встречать хозяина с вот таким радостным выражением.
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