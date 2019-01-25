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Собака, спасшая хозяйку, стала героем 

Рамблер 4 часа назад
Золотистый ретривер, спасший свою хозяйку, становится героем Сети. Инцидент произошёл в китайском округе Юньчэн, провинции Шаньси. Подвыпившая женщина отправилась на прогулку с питомцем, но упала по дороге в обморок. Пёс не растерялся и выбежал на проезжую часть, чтобы привлечь внимание других людей, а потом привёл их к лежащей на асфальте хозяйке. Когда приехала бригада скорой помощи, хозяйка ни на бегала вокруг них и каталки, на которую положили женщину. Ретривер даже клал лапы на каталку, словно успокаивая пострадавшую. В конце концов он запрыгнул в машину и отправился в клинику вместе с горе-хозяйкой.
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