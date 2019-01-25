Непредсказуемую «волну-убийцу» воссоздали в лаборатории

Команде исследователей из университетов Оксфорда и Эдинбурга впервые удалось воспроизвести в лабораторных условиях непредсказуемую волну Дропнера.

Волну Дропнера официально зарегистрировали как "странную волну" 1 января 1995 года. Тогда на нефтяную платформу Дропнер в Северном море внезапно обрушилась гигантская волна высотой 25,6 метра. Такие волны значительно больше других окружающих, и кажется, что они появляются из ниоткуда. Кроме того, "волны-убийцы" пока не поддаются прогнозированию, именно поэтому они опасны и провоцируют кораблекрушения.

Однако недавно ученым удалось воспроизвести механизм образования "странной волны" в лабораторных условиях. Для этого они создали две меньшие группы волн, которые сталкивались друг с другом под определенным углом.

К удивлению исследователей созданная ими волна оказалась похожа на изображение на известной гравюре начала 1800-х годов "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусика Хакусай. На ней нарисована огромная волна, угрожающая трем рыбацким лодкам. Возможно, эта гравюра — одно из первых изображений "волны-убийцы".

Katsushika Hokusai

Теперь ученые надеются, что в будущем их исследование поможет предсказывать появление опасных и разрушительных волн.