Зачем американцы носят стирать одежду в прачечную

В Америке крайне популярны прачечные — так называемые laundry. В народе же их попросту называют "ландроматы".

Почему жители США так любят носить вещи туда, а не стирать их у себя дома? Разбираемся вместе.

Оговоримся сразу: речь пойдет о больших городах. Ведь в так называемой одноэтажной Америке стиральные машинки, как и сушилки, есть в каждом частном доме. В отличие от мегаполисов…

Так каковы же причины любви жителей Америки к ландроматам? Все гораздо проще, чем кажется.

Во-первых, во многих городских многоквартирных домах попросту запрещена установка стиральных машин. Это попросту не предусмотрено планировкой, а американцы не привыкли обходиться ограниченным пространством и уж точно не станут ставить стиральную машину где-либо, кроме специально отведенной для этого зоны. Плюс ко всему, рядом с таким аппаратом должна быть и сушилка (в Америке не принято развешивать белье на веревочке в ванной), что также съедает дополнительное пространство. А в большинстве квартир попросту нет вытяжки, что также не способствует проветриванию влажного пространства.

В итоге — куда проще отнести вещи в ландромат и постирать их там.

Кроме того, большая часть квартир сдается. И если в жилище что-то ломается, то ремонт ложится на плечи ее хозяина, что совершенно не выгодно арендодателю.