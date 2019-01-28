Куда исчезали дети на Руси, которых проклинали родители

Связь между ребенком и родителями — самая сильная и священная. Наши предки наделяли ее сакральным смыслом. Поэтому ее попрание, даже случайное, виделось не просто предательством семейных уз, но и метафизическим преступлением, чем-то похожим на нарушение священной клятвы. Ребенок, который был случайно проклят родителем во время брани, по народным поверьям, мог оказаться под влиянием сильнейших темных сил, способных сотворить с ним страшные вещи.

Роковая оплошность

В 1880 году вышел труд русского этнографа Михаила Забылина «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». В этой книге мы находим обширный очерк о деревенской вере в то, что проклятые родителями дети — самая излюбленная жертва для похищений темными силами. Автор делает акцент на том, что это суеверие в первую очередь про домашнюю ругань, а не про сознательное проклятие.

Забылин пишет: «Между тем в действительности у родителей грубых, не имеющих никакого понятия о воспитании, часто срываются с языка слова: „Чтоб тебя черт побрал! Будь ты проклят!“ или подобную этому брань, и кому же это произносится? Дитяти (ребенок), который, резвясь, поупрямился или просто мешает родителям в их занятии. Если и простой брани не должно произносить ребенку, а делать внушение с ласкою, то проклятие уже, конечно, совсем непозволительно уже по одному христианскому чувству».

Особенно рискуют те дети, которые не были крещены или не носят нательного креста. Такое суеверие объяснить очень легко: связь с родителями — это один из якорей, который держит человека в мире людей. Даже если родителя нет рядом, эта связь защищает ребенка — он становится частью большой общности, с коллективным духом которой предстоит иметь дело нечистой силе. Крещение и нательный крест — это еще одна разновидность защиты. А если у ребенка нет ни того, ни другого, то перед нечистой силой этот ребенок беззащитен.

Вера в такой порядок вещей — это не всегда сплошное деревенское суеверие, связанное с мифическими существами. Там, где в кикимор не верили, родительское проклятье считали просто приносящим несчастье. Этнограф М. М. Громыко приводит много сведений о том, что в разных русских регионах в XIX веке обнаруживалась вера в то, что родительское проклятие делает человека несчастным. Такие люди, по его словам, «испытывают во всем нужду, живут несчастно, бедно и лица имеют угрюмые. Даже самый дом, скотина, постройка, дети и пр. носят на себе отпечаток проклятия отца или матери. Дети проклятого бывают свирепы, непокорливы родителю. Скотина бывает тощая. Постройка имеет мрачный вид».

Подобные поверья нашли свое место и в православной традиции. Святой Паисий Святогорец писал:

«Знайте, что проклятие, даже (просто) негодование родителей действуют очень сильно. И даже, если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у детей нет потом ни одного светлого дня в их жизни: вся их жизнь одно сплошное мучение. Потом такие дети очень страдают всю земную жизнь. Но те родители, что словами «посылают» своих детей к дьяволу — «посвящают» их ему. После этого дьявол имеет право на таких детей, он говорит «Ты послал их мне».»

Загадочный старик

За проклятым родителем ребенком приходит пожилой мужчина или женщина. Кто он такой, и куда он ребенка уносит, народная молва точно не проясняет. Забылин предполагает, что это суеверие пошло со времен крещения Руси, когда языческие жрецы со своими приспешниками прятались в лесах и похищали христианских детей, чтобы община не исчезала совсем. Впрочем, этой гипотезе нет никаких доказательств.

Иногда этого персонажа считали одним из представителей классической русской мифологии. Например, автор «Славянской энциклопедии» Владислав Артемов пересказывает несколько очень похожих сюжетов, в которых мать говорила ребенку «понеси тебя леший», и это воплощалось в жизнь — леший оборачивался старушкой или старичком и похищал ребенка.

Забылин пишет, что народ не знает, кем именно является этот похититель, и не дает ему никакого определенного имени. Скорее всего, он отдельный персонаж — проводник, который доставляет человека в потусторонний мир и связывает его с ним. Однако принято считать, что он заботится о ребенке как нежный отец. Пропитание и одежду он им ворует: «говорят, что он кормит всеми теми яствами, которые хранятся у христиан без молитвы, и берет, будучи невидимым; точно так же поступает с бельем и платьем, в которое одевает детей» — пишет этнограф.

Чем занимались похищенные нечистью дети

У Забылина точные функции этих детей в разных поверьях разнятся. В-общем их можно назвать рядовыми нечистой силы. Они могут превращаться в животных или неодушевленные объекты, становиться невидимыми, и их главная задача — причинять людям вред. Впрочем, они делают это не по своей воле, и способны идти на контакт с людьми и как-то с ними сотрудничать.

Несколько другую интерпретацию положения проклятых детей в народных поверьях дает Артемов. Он рассказывает о распространенной вере в то, что кикиморы, лешие, болотники, домовые и прочая земная нечисть — это некогда обычные люди, которых забрала нечистая сила. В том числе это и проклятые дети. Но как только их забрали, у родителей еще есть шанс их вернуть. Артемов пишет, что у лешего захваченного ребенка можно выменять на яйца, которые нужно оставить на пеньке.

В дореволюционном этнографическом исследовании А. Афанасьевой «Поэтические воззрения славян на природу» мы находим похожие сведения:

«По русскому поверью, младенцы, проклятые родителями или умершие некрещеными, захватываются демонами и обращаются в кикимор. В их сообщество поступает также игоша — мертворожденный ребенок, недоносок, выкидыш, уродец без рук и ног, который поселяется в избе и тревожит домохозяев своими проказами».