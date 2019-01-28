Почему в 19 веке люди не улыбались на фотографиях

Разглядывая старые снимки конца 19 века, многие не раз замечали, что люди на фотографиях крайне серьезные — никто не улыбается, а позы выглядят неестественно.

Различные деятели искусств сделали несколько научных гипотез, связанных с отсутствием улыбки на снимках. Американский историк Энгус Трамбл в своей книге провел исследование феномена улыбки, художник Николас Дживс разобрал изображение улыбки в живописи, а профессор Кристина Котчемидова изучила, когда все же улыбка появилась на фотоснимках.

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Первое, на что ссылаются эксперты в своих работах, — это заимствование правил из портретной живописи. Когда появилась фотография, люди не понимали, сколько возможностей она может дать. Конечно, в первую очередь, при создании фотографий, они опирались на весь накопленный опыт в живописи. С каждой картины на нас смотрели серьезные и сосредоточенные лица, снимки решили делать также. Историк Трамбл говорит, что раньше широкая улыбка считалась признаком невоспитанности, она также «ассоциировалась с легкомыслием, развратностью и пьянством».

Также люди могли прятать свои улыбки из-за проблем с зубами. В конце 19 века поход к зубному был не самой распространенной медицинской процедурой. Во-первых, прием был недешевым, во-вторых, многие даже не задумались о необходимости подобного визита. Художник Николас Дживс заявляет, что иметь плохие зубы в те годы считалось нормой: «Плохие зубы были настолько распространены, что это не считалось поводом считать кого-либо непривлекательным.»

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Кроме прочего, технические возможности фотоаппарата тех лет не позволяли сделать "живую" фотографию. В основном, снимки делали на длинной выдержке и людям приходилось долго сидеть застывшими, чтобы не смазать кадр. Они выбирали позы поудобней и предпочитали не улыбаться — держать улыбку больше минуты довольно непросто.

Для многих людей поход в фотоателье был важным событием, кто-то мог позволить сделать только одну единственную фотографию и именно поэтому замирал с серьезным выражением лица в страхе испортить драгоценный кадр.

С каждым годом на рынке появлялись технические новинки, снимки удавалось делать с короткой выдержкой. Переломным этапом в истории фотографии стал выпуск компанией Kodak камеры «BROWNIE», которая стоила всего один доллар. Камера стала доступной для всех. Kodak позиционировал фотоаппарат, как отличный подарок на Рождество и выпускал рекламу вместе с улыбающимися людьми на снимках.