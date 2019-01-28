Почему поход «группы Дятлова» не могут забыть и спустя 60 лет?

В понедельник исполнилось 60 лет с момента старта «группы Игоря Дятлова» по своему трагичному лыжному маршруту. 28 января 1959 года 10 свердловских студентов покинули заброшенный поселок 2-го Северного рудника, входивший ранее в систему Гулага, где они ночевали в пустующем доме. Утром этого дня участник группы Юрий Юдин , у которого разболелась нога, попрощавшись с друзьями, отправился назад. И так остался жив. Остальных лыжников больше никто живыми не видел. Все они погибли в ночь на 2 февраля. Причина их гибели остается загадкой до сих пор.

Сам поход был посвящен ХХI съезду КПСС . За более чем две недели группа должна была пройти на лыжах 300 км. На север Свердловской области и совершить восхождение на две вершины Северного Урала. Сложность маршрута вполне укладывалась в 3-ю высшую категорию сложности по градации турпоходов тех лет. Известно, что все туристы были опытными лыжниками.

Впоследствии место трагедии получило название перевала Дятлова. Следствие по делу не дало ясного ответа на вопрос о причинах трагедии, оставив обществу простор для фантазий. За эти годы появилось много как документальных книг, так и мистификаций. В 2013 году вышел триллер Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова», вызвавший бурный отклик у отечественного кинозрителя.

Когда дятловцы не вернулись, 22 февраля по их маршруту выдвинулись три группы поисковиков, куда вошли опытные альпинисты, следопыты, охотники и военные под руководством полковника Ортюкова. К группе подключились местные охотники-манси, которые первыми указали на следы туристов. Вскоре поисковикам удалось выйти и на сам лагерь. Рядом с ним 26-27 февраля были найдены первые тела членов группы. При этом они располагались либо сразу по несколько вместе, либо поодиночке — на расстоянии сотен метров друг от друга. Одеты они были странным образом — многие в нижнем белье, другие — без обуви. Вот данные из протокола: «Тела лежали рядом друг с другом около остатков небольшого костра, который ушел в снег. Тела были раздеты до нижнего белья».

Например, один из погибших был тепло одет, на правой ноге был валенок, однако второй валенок из этой пары был обнаружен в палатке — за сотни метров от места гибели. При этом расположение найденных на склоне тел и их позы указывали на то, что туристы словно бы сперва убежали из палатки, причем кто в белье, кто в одном валенке, а потом погибли на обратном пути к ней. Впрочем, если дятловцев накрыло лавиной, то ясно, что тела могло крутить как угодно.

Всех нашли только к началу мая, когда сошел снег. Одну из двух девушек — Людмилу Дубинину, — нашли в положении стоя на коленях с опорой грудью на уступ, образующий водопад ручья, головой против течения. Рядом обнаружили оставшихся троих мужчин. Рядом лежали еще трое мужчин, причем двое — словно бы обнявшись «грудь к спине».

Судебно-медицинское исследование не выявило у погибших смертельных травм и определило в качестве причины смерти замерзание. Но, как говорится, тут и начинается интрига.

Все многообразие версий можно поделить на природно-климатические, криминальные и техногенные.

Приоритетной, как уже говорилось, считается природная версия — сход лавины. Считается, что приближение лавины и заставило людей выбежать из палатки без теплой одежды и снаряжения. Они так торопились, что даже разрезали палатку ножом изнутри, лишь бы выбраться.

Однако профессиональные альпинисты предпочли в этом усомниться. Бежать из зоны лавинной опасности вниз, а не поперек склона, — эта грубейшая ошибка, которую не могли бы совершить опытные туристы. Такое впечатление, что людей кто-то ужасно испугал и они побежали среди ночи, в нижнем белье, куда глаза глядят.

Есть версии, объясняющие произошедшее встречей с дикими животными — с медведем-шатуном, с воздействием редких природных явлений типа зимней грозы.

Упоминается и криминальный «человеческий» фактор. Общим для этой версии считается некий злой умысел — сознательное убийство. Сюда же можно включить и идею о «паленом» спирте, которым отравилась вся группа. Однако следов яда патологоанатомы не нашли. Есть версия нападения беглых зеков или браконьеров, которым понадобилась одежда, тепло и провизия (хотя побегов в этот период времени на ближайших зонах не зафиксировано), а продукты остались в палатке. И, наконец, нападение охотников-манси, которые решили отомстить туристам, «осквернившим» их святыни. Но эта версия также не подтверждается, поскольку ближайшая священная для манси гора — далеко. Рассматривалась также конспирологическая версия, согласно которой, некие сотрудники КГБ из группы должны были передать важную информацию (или дезинформацию) другой группе, но были разоблачены.

Есть и техногенная версия по которой «дятловцы» стали подопытными кроликами некоего испытываемого оружия: боеприпаса или ракеты нового типа, скорее всего нейтронной.

Ну, и последние, совсем уже фантастические версии — встреча с инопланетянами, со снежным человеком. Ну и наконец — с Нечистой силой.