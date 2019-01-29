Мировые рекорды, которые еще можно побить

Кажется, что в книгу рекордов Гиннеса попали уже все мировые рекорды. Возможно это и так, но есть несколько тех, которые еще можно побить, если немного постараться и потренироваться.

Количество дисков, которые можно удержать на одном пальце

Текущий рекорд составляет 50 штук. Уловка в том, что все они должны лежать на руке ровно и их нельзя надевать на палец.

Количество футболок, которые можно надеть за одну минуту

Последним его побил человек, который смог натянуть на себя 31 футболку. Их размер не имеет значения, вы даже можете попросить кого-то помочь, но сделать это нужно за минуту.

Съесть как можно больше желе китайскими палочками за одну минуту

Чтобы побить этот рекорд, действительно нужна ловкость. Проблема заключается в том, чтобы удержать желе на палочках. Самый большой результат — 90,75 граммов. Условия очень простые: есть нужно одной рукой, а другую завести за спину.

Приклеить больше всего стикеров на лицо за минуту

На данный момент рекорд принадлежит американке Тейлор Маурер. Она прилепила себе на лицо 60 стикеров за минуту. К этому рекорду есть жесткие требования — бумажки должны быть толщиной не менее 73 мм, а каждую из них нужно приклеивать к коже. Более того, после отведенной минуты все стикеры должны оставаться на лице еще 10 секунд.

Быстрее всех поставить 24 банки в холодильник

Текущий мировой рекорд был установлен итальянцем Сильвио Сабба в 2014 году. Он поставил все банки с газировкой за 5,78 секунд. Главное правило: дверь холодильника должна закрыться, а емкости с напитками — остаться на местах.