Самые популярные вопросы о буднях машиниста метро

У машинистов метро работа не из простых: смены и далеко не всегда удобных график работы, сложные условия, в конце концов, дневного света — не видать, сплошь тоннели.

Будни работников метрополитена для многих остаются окутаны завесой тайны. На самые часто задаваемые и интересующие вопросы мы собрали ответы в нашем материалы.

Как стать машинистом

На такую работу берут только мужчин. Считается, что они куда более стрессоустойчивы и физически выносливы. Кандидат должен быть не младше 18 лет и не старше 40. Иметь законченное среднее образование и пройти службу в ВС. Дело за малым — пройти обучение, которое длится несколько месяцев.

После успешной сдачи экзамена можно идти помощником машиниста. Там, в полевых условиях, что называется, можно набить руку. Машинист состава рассказывает обо всех тонкостях работы и обучает помощника. Еще через несколько месяцев он может отправиться в свою первую самостоятельную смену. По факту от первого дня обучения до дебюта в качестве машиниста поезда проходит около года.

Распорядок дня

Важное: медкомиссию все машинисты проходят перед каждой сменой! После этого — инструктаж. А дальше либо прямиком на поезд в депо, либо идти сменять машиниста на линии.

Где едят машинисты?

В депо есть столовые, а также на некоторых станциях специальные места, в которых можно перекусить и немного отдохнуть.

Что делать, если во время движения захотелось в туалет?

Терпеть. Да, машинистам нужно хорошо слушать свое тело и пытаться рассчитать время правильно, чтобы подгадать, когда будет возможность передать управление сменщику, поджидающему на станции.

Если ситуация застала врасплох, машинист сообщает диспетчеру, что необходимо найти замену. В ответ он получает инструкции, на какой станции это будет возможно сделать.

Как машинист добирается домой, если метро закрылось?

Закрывающие график движения не едут домой, а направляются в так называемые гостиницы — бригадные дома или, если угодно, комнаты отдыха. Там они принимают душ, могут перекусить и поспать. Локации расположены прямо на территории депо.

А "плавающий" график машинистов устроен таким образом, что они же и открывают утреннюю смену. И только спустя пару часов после открытия метро водители состава закрывают свою смену и направляются на заслуженный отдых домой.

Неужели машинисты безвылазно находятся в кабине всю смену?

Нет, это не так. У каждого есть пересменка и возможность сделать паузу, чтобы размяться 20-30 минут, перекусить и немного отдохнуть.