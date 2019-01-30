Отвратительные факты о викторианской Англии

Чопорные британцы в эпоху правления королевы Виктории кажутся образчиком чинности и благонравия. Сложно представить, но британки тех лет носили панталоны с дыркой в самом интересном месте, а солидные доктора избавляли их от истерии с помощью тщательного массажа… клитора. Протухшая еда и консервы с мышьяком, мертвые дети на фото, королева-обжора, а также другие странные и гадкие факты о Викторианской эпохе.

Врачи той эпохи лечили истерию у женщин с помощью мастурбации

В те времена женская «истерия» (т.е. беспокойство, раздражительность, нервозность и другие похожие признаки) рассматривалась как серьезная проблема. Но врачи обнаружили, что от этих симптомов можно на время избавиться с помощью «пальцевого массажа в интимной зоне», который, если все будет сделано правильно, вызовет «истерический пароксизм».

Женское нижнее белье было открытым в зоне промежности

Викторианские панталоны были как бы разрезаны надвое, половинки для каждой ноги скроены отдельно и соединялись завязками или пуговицами у талии, на спине. Таким образом, шаговой шов (т.е. промежность) был открыт, что могло быть очень удобно в определенных случаях, о которых мы, будучи весьма благовоспитанными, упоминать не станем.

Месячные в то время были просто кровавым кошмаром

Многие историки полагают, что из-за отсутствия специальных гигиенических средств в то время и того, что женская одежда состояла из множества слоев ткани, большинство женщин во время менструации вообще ничего не делали и позволяли кровяным выделениям свободно вытекать и впитываться в нижние юбки. Другие решения деликатной проблемы заключались в использовании тканевых подгузников, которые крепились ремнем, или шерсти овец, которую приклеивали к вульве салом. Слава богу, у современных женщин есть прокладки и тампоны.

В эту эпоху женщины были очень волосатые… везде

В викторианскую эпоху еще не существовало таких полезных предметов, как безопасный бритвенный станок. И хотя тогда уже придумали составы для депиляции, они были очень токсичными и применялись только для удаления волос с лица и рук. Так что подмышки, ноги и интимная зона были до ужаса заросшими. Но учитывая, что все они были скрыты под несколькими слоями одежды, это не имело значения.

Темза была настолько полна фекалий, отбросов и мертвых животных, что по ней можно было ходить

К 1860 году ежедневно в воды Темзы сбрасывали около тысячи тонн фекалий, так как другого хранилища для сточных вод попросту не было. И при этом река была основным источником питьевой воды для жителей Лондона. Люди мерли как мухи от дизентерии, холеры и тифа, полагая, что во всем виноват грязный воздух. О, как же они ошибались!

Улицы городов в те времена были не менее отвратительными

В письменном свидетельстве 1891 года за авторством леди Харбертон указано, что за время короткой прогулки по Лондону подол ее длинного платья собрал в себя: два сигарных окурках, девять сигарет, кусок свиного пирога, четыре зубочистки, две шпильки, ломтик кошачьего корма, половину подошвы ботинка, плитку табака (изжеванную), солому, грязь, клочки бумаги и бог знает что еще.

В 60-е годы XIX века кринолины стали такими широкими, что женщины застревали в дверях

«Эпоха кринолинов» длилась с 1850 по 1870 год. В то время основой женского туалета стала куполообразная присборенная юбка, форму которой придавали многочисленные нижние юбки. Иногда дама в таком наряде действительно не могла протиснуться в дверь. А еще можно было ненароком задеть свечу и опрокинуть ее на себя, а это уже действительно опасно для жизни. Сатирический журнал «Панч» даже советовал мужьям приобрести страховку на жен именно на случай пожара из-за кринолинов. Так что такой модный тренд просуществовал недолго.

Часто еда была испорченная или просто плохого качества

До изобретения пастеризации молоко могло быть источником туберкулеза. Нельзя было полагаться на безопасность продуктов, особенно купленных в крупных городах. Недобросовестные торговцы продавали тухлое мясо, смешанное с жиром свежей туши; пекари добавляли в тесто квасцы и мел, чтобы хлеб выглядел белее. В соленые огурцы и другие консервированные продукты добавляли мышьяк, чтобы улучшить вкус и сделать его ярче. Ну, и убить покупателя.

Королева Виктория заставляла поваров готовить чан карри каждый день, хотя сама его не выносила

Виктория терпеть не могла острую пищу, но, будучи правительницей Индии, настаивала на ежедневном приготовлении карри — просто на случай, если к ней с визитом прибудут «восточные люди».

Но другую еду Виктория поедала со скоростью света

В детстве Викторию воспитывали в большой строгости и не позволяли много есть, поэтому когда она стала королевой, то сделала все, чтобы наверстать упущенное. Она ела много и с невероятной скоростью, что было проблемой для ее гостей — ведь по этикету они должны были заканчивать каждое блюдо сразу же, как его закончит есть королева (даже если они успели откусить лишь кусочек). В общем, по сегодняшним стандартам королева Виктория была женщиной довольно тучной.

Зубную пасту делали из угля и меда

В одном журнале того времени опубликован рецепт «зубной пасты», утверждающий, что угольный порошок и мед образуют превосходное средство для чистки зубов. Уголь? Возможно. Но мед? Нет, для зубов это вряд ли полезно.

Женщины делали маски для лица из сырого мяса

Некий автор советов по красоте рекомендовал читательницам: «Каждую ночь делайте маску, используя тонкие ломтики сырой говядины, которая, как говорят, защищает кожу от морщин и придает ей свежесть». Конечно, если ваша собака не обглодает вам лицо во сне.

В 1870-х годах звездой паноптикумов Лондона и Ливерпуля был «мальчик с собачьей мордой» из России

Этого русского мальчика звали Федор Евтихиев, и он страдал гипертрихозом. Федора и его отца Адриана представляли публике как «две самые большие диковинки современности». Их лица были покрыты волосами, что делало их похожими на псов породы скайтерьер. Впоследствии Андриан умер от осложнений, вызванных алкоголизмом, но Федор продолжал «радовать людей» еще много лет.

Мальчики в детстве носили платья — до тех пор, пока не наступала пора идти в школу

В зажиточных семьях маленьких детей вне зависимости от пола обычно одевали в белые, изящно украшенные платьица с оборками и кружевами. И чепчики с лентами тоже были одинаковыми как у девочек, так и у мальчиков.

Почти 50% детей умирали, не дожив до пятилетнего возраста

Самый высокий уровень детской смертности был, конечно, в трущобах. Трущобы Семь перекрестков (Seven Dials) в Лондоне и Ангельские луга (Angel Meadow) в Манчестере были настолько жуткими, что их называли адом на земле. В Манчестере на территории всего в одну квадратную милю проживало более 30 000 рабочих, преимущественно ирландских иммигрантов. Дети там были предоставлены сами себе, ели любые отбросы, какие удавалось найти, а некоторые даже питались кошками и крысами.

Скорбящие семьи фотографировались с трупами своих детей

Богатые люди обычно делали фото, а те, кто не мог позволить себе это дорогое удовольствие, нанимали художника. К примеру, некий добросердечный художник по имени Джон Каллкотт Хорсли часто посещал морги, чтобы нарисовать портреты недавно умерших детей. Такой посмертный образ часто был единственной памятью об ушедших родных.

В богатых домах почему-то любили есть жареные телячьи уши

В Викторианскую эпоху, когда чревоугодие сосуществовало с невероятной бережливостью, ни один кусок съестного не пропадал зря. Например, на ужин варили телячьи головы целиком, а мозги готовили как отдельное блюдо: они напоминали розовые глыбы, плавающие в масляном соусе. Телячьи уши брили, варили, а затем обжаривали в кипящем масле. Эдакий пир в стиле Ганнибала Лектера

Чарльз Дарвин очень любил блюда из экзотических животных

Дарвин не только изучал редких животных, но и любил ими лакомиться. Он вступил в Кембриджский клуб чревоугодников, члены которого ели необычные блюда из ястребов, белок, личинок и сов. А во время путешествий ученый попробовал на вкус игуану, гигантскую черепаху, броненосца и пуму.