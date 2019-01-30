Самый длинный кот в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Длина мейн-куна Баривеля — почти 120 сантиметров. Итальянская семья из городка Виджевано завела кота в 2016 году, когда тот еще был котенком. Они сразу подумали, что Баривель вырастет большим из-за его крупных лап и большой головы.

@barivel_maine_coon

В комитете Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что Баривель — рекордсмен среди живущих домашних кошек. Интересно, что в будущем кот может поить собственный рекорд, поскольку мейн-куны продолжают расти до четырех-пяти лет.

@barivel_maine_coon

Несмотря на его внушительные размеры, хозяева говорят, что Баривель очень скромный и спокойный. Кот любит гулять на улице, но передвигается он в коляске. Дело в том, что он боится людей, которые то и дело просят сфотографироваться с ним или даже погладить.

@barivel_maine_coon

У Баривеля есть собственный аккаунт в Instagram, в котором чуть ли не под каждым фото подписчики интересуются, не обработаны ли снимки и действительно ли кот такой огромный.