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Исторические мифы, в которые верят до сих пор 

Рамблер 30 минут назад
В июле 2018 года войска адмирала Колчака вошли в Екатеринбург. Александр Васильевич сразу же начал расследование расстрела царской семьи. Спустя три месяца у него появился рапорт, в котором говорилось, что расстрел августейших особ был инсценировкой. Второе расследование дало тот же результат. Летом 1919 года завершилось третье расследование, и опять следователи не нашли веских доказательств, подтверждающих, что царскую семью убили. Позднее неоднократно появлялись слухи, что члены императорской фамилии живы. Есть свидетельства, говорящие, что царская семья жила в Сухуми недалеко от дачи Сталина, а сам Николай Второй даже бывал в Кремле. Также существует версия, что император пережил Великую Отечественную войну и скончался в 1958 году. Так всё же расстрел царской семьи — миф или реальное историческое событие?
Смотрите ролик и узнайте о других историях, которые многие считают выдумками.
Истории , Безумный мир , Вещи , Видео , Люди , Николай II
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