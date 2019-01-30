5 самых популярных детских мифов

Детство — это не только школьная пора, первая любовь и лучшие друзья, но еще «страшилки» и мифы, которые передавались из уст в уста, став настоящими городскими легендами. Говорить о них сегодня без улыбки невозможно, да и не нужно. Предлагаем вспомнить несколько из них:

1. Если перешагнуть через человека, он больше не будет расти. Сколько раз, когда мы переступали через своего ровесника, лежащего на полу, слышали: «Перешагни обратно, а то расти не буду». Миф об этом настолько плотно укоренился в сознании, что многие дети всерьез в него верили.

2. Если разрезать дождевого червя, обе половинки будут жить. На этот счет было поставлено множество экспериментов. В реальности в живых останется только одна — передняя — часть планария, в которой есть клетки, отвечающие за регенерацию. Благодаря им он отрастит себе новый «хвост».

3. Если ударить по голове человека, который свел глаза к переносице, он останется таким на всю жизнь. А вот это сказка, цель которой элементарно заставить детей не корчить рожи. По факту — такого, конечно, быть не может.

4. Если смотреть на строительную сварку, то можно ослепнуть. До сих пор, проходя мимо работающих сварщиков, мы отводим взгляд. На самом деле, ослепнуть от одного взгляда на искрящую сварку, конечно, нельзя. Но если долго смотреть, то можно получить ожог глаз, так называемую электроофтальмию из-за сильного ультрафиолетового излучения.

5. От семечек бывает аппендицит. Один из главных мифов нашего детства, который активно внушали нам наши родители. На самом деле причина воспаления аппендицита — неполноценное питание и пониженный иммунитет, отсутствие необходимого количества витаминов, при этом завышенное употребление углеводов и сахара. Получить аппендицит из-за семечек подсолнуха, наверно, можно, но для этого их необходимо есть килограммами и в шелухе.