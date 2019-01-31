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Зачем поволжские татары брали себе немецкие имена 

Кириллица 5 часов назад
Фото: Кириллица
Современные филологи отмечают, что у татар, кроме исламских и тюркских имен чрезвычайно распространены имена и их вариации, имеющие древнегерманское или латинское происхождение.
Например, мальчиков принято называть Эдуардами, Фердинандами (как вариант — Фернад или Фирнат), Альбертами, Альфредами, Ренальдами, Эрнстами, Эриками, Эдгарами, Германами, Робертами, Рифами, Ренатами и Рудольфами.
Среди женщин, девушек и девочек распространены имена Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльза и Эльвира, Фрида. Есть имена, имеющие латинские, французские или итальянские корни: Марат, Рафаэль (Рафаил), Римма и Рим, Феликс, Спартак, Элеонора, Лилия, Агата.
Но еще больший интерес вызывает то, что использование таких имен весьма ограничено у соседских народов, рядом с которыми татары жили веками. И если заимствование татарами греческих имен у русских объяснимо, то возникновение немецких вызывает вопросы.

Виноваты большевики?

Оказывается, большую лепту в «обогащение» татарской антропонимики внесли большевики с их борьбой с проявлениями веры. После окончания Гражданской войны новое правительство не приветствовало проявление религиозных чувств, и татарских детей запрещали называть традиционными мусульманскими именами, большая часть которых к татарам пришла с Ближнего Востока — от арабов и персов. Так как таких имен у народа было около 90% образовалась огромная лакуна, которую нужно было чем-то заполнить. Поскольку большевики боролись и с православными именами «из святцев», то взять имена ближайших соседей — русских, было невозможно.
Поэтому татары обратились к западно-европейским именам и стали брать из них наиболее звучные и те, которые отвечали народным традициям, — так считает доктор филологии из Высшей школы татаристики и тюркологии КФУ Гульшат Галиуллина. Например, девочек у татар было принято называть именами цветов. Отсюда появились и Лилии, и Азалии, и даже Резеда. Имена мальчиков выбирали по звучности, по значению и по схожести с традиционными татарскими именами.
Например, имя Фердинанд означает «смелый», Роберт — «знаменитый», а Альберт — «благородный». Были и Адольфы (это древнегерманское имя означает «благородный волк»), которым во времена Великой Отечественной пришлось несладко. Но бывали и казусы: архивы зафиксировали такие имена у татар как Фикус, Форель, Бриллиант или Индия.
Возможно, что на появление у татар большого количества германских имен повлияла и появившийся в 1923 году южнее Саратова республика немцев Поволжья, просуществовавшая до 1941 года. На ее территории проживало больше 2 000 татар, и вероятно, они внесли свою лепту в распространение немецких имен.

От Виленов — к Тракторам

Не миновала татар и насаждаемая большевиками мода на революционные имена, имена-аббревиатуры и имена-сокращения. Гульшат Галлиулина приводит данные, что именно в 1923–1924 годах в архивах республики появились первые имена-аббревиатуры. Филологи даже дали особое название этому времени — «антропонимическое половодье».
У татар, так же как и у русских, появилось множество Виленов, Вилев, Вильсонов, Владленов (Владимир Ильич Ленин), возникли имена Лестан (Ленин и Сталин), Лемар (Ленин и Маркс), Лемас, Рева, Люция, Ренал, Ренин, Рик, Ким, Рем. Мода на эти имена длилась вплоть до 1940-х годов, а затем пошла на спад.
Однако некоторые имена, имеющие вполне «восточное» звучание, остались до сих пор, например, Дамир или Линиза. Еще один пласт имен, который быстро исчез из употребления, — это имена, связанные с революционными событиями и с индустриализацией. Например, Маузер, Октябрина, Трактор, Пионер.

Все возвращается на круги своя

После войны тенденция к заимствованию у западных европейцев, в том числе и немцев, звучных имен продолжилась вплоть до середины 1980-х годов, после чего начался возврат народа к традиционным персидским, арабским и тюркским именам.
Сейчас в Татарстане очень популярны такие мужские имена как древнетюркское имя Арслан, арабо-тюркское Нурбек, имена Ильбарис, Ислам, Карим, Ильяс, Даут. Особой модой пользуются имена на «э». Вместо традиционного Ильдара, мальчиков называют именем Эльдар, Вместо Амира — Эмир. С начала XX века остались Дамир и Ренат, Рената.
Сотрудник института языка, литературы и искусства АН Татарстана Гузалия Сайфулловна Хазиева-Демирбаш в работе «Основные тенденции развития татарских имен» указывает, что в выборе родители учитывают моду, звучание имени и его внутреннюю форму. В XXI веке часть татар предпочитает традиционные арабо-персидские имена, а часть — остается верной современным тенденциям.
Среди популярных имен, связанных с исламом, Хазиева-Демирбаш отмечает имена Эмирхан, Ихсан, Сабержан, Газиза. Современные популярные имена Азат, Илдуз, Эмир, Тимур, Булат, Адель, Маликэ, Самира связаны с арабо-персидским происхождением. Стали популярны тюркские имена Чингиз, Курбат, Тимерлан и даже Чингизхан.
По-прежнему распространены имена, имеющие западно-европейское происхождение: это женские имена Фернанда, Милана, Стэлла, Эвелина, мужские — Альберт, Эдгар и Ренат.
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