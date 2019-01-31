Чем занимались великие князья Романовы

31 января 1919 года в газете «Петроградская правда» появилось сообщение о расстреле великих князей Романовых. В заметке не было указано, в чём обвиняли мужчин, где их расстреляли и когда это произошло. К тому моменту уже не было в живых других членов царской семьи. Четверых внуков Николая Первого якобы расстреляли в ответ на убийство в Германии деятелей социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта 15 января 1919 года. Кем были великие князья? Чем занимались они до арестов? Как они отнеслись к переменам в стране и что в конце концов привело их к гибели. Смотрите видео и узнайте подробности из истории нашей страны.