Как в СССР пытались перевоспитать пленных финнов после Зимней войны

В Зимнюю советско-финскую кампанию 1939 — 1949 годов по разным данным, приводимым отечественными и финскими историками, в красноармейский плен попало до 1200 финских военнослужащих. Большинство из них через несколько месяцев после пленения были репатриированы на родину.

Где и как они содержались

Организацией размещения и содержания пленных финнов занималось Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР. Поначалу, веря в победу Красной Армии в Зимней войне и, соответственно, предвосхищая связанное с данным итогом кампании большое количество плененных военнослужащих противника, ведомство Берии подготовило для финнов порядка двух десятков приемных пунктов и лагерей. Но, как известно, триумфальной победы в войне с Финляндией у СССР не получилось. Наиболее крупным местом скопления пленных финнов был Грязовецкий лагерь на Вологодчине, там к окончанию Зимней кампании находилось порядка 600 плененных финских военнослужащих (по самым скромным подсчетам историков, общее количество попавших в плен финнов не превышало 900). Заключенных расселяли в трех двухэтажных домах, в помещении бывшего монастыря. Места было маловато, поэтому нары в монастыре делались трехярусными. [С-BLOCK] Пленные финны отправлялись на работы, как и остальные заключенные. Причем труд иностранных зеков оплачивался, им разрешалось получать переводы и посылки. О нормах питания можно судить хотя бы по тому, какой сухпаек выдавался на дорогу на одного финского военнопленного, когда их начали репатриировать — 3 кило хлеба, 700 грамм селедки или консервов, 6 грамм чая и 150 — сахара. Плюс 100 грамм мыла, пачка махорки, 2 коробка спичек (это все на четверо суток)…

Их пытались воспитывать

Политотдел УПВИ НКВД СССР наладил в лагерях для финских военнопленных как политическую, так и культурно-просветительскую работу. Библию и шовинистическую литературу у них отбирали. Зато в достатке были произведения русских и зарубежных классиков (правда, в основном на русском языке). В Грязовецкой лагерной библиотеке присутствовали также классики марксизма-ленинизма, труды советских литераторов и партийных деятелей. За пару недель до начала репатриации в лагерь начали поступать и газеты на финском языке. Подобное просветительское рвение лагерная администрация объясняла тем, что культурный и образовательный уровень у финских пленных, главным образом, был неважным.

Когда финнов начали отправлять домой

Первая партия репатриантов уехала в Финляндию практически через месяц после официального окончания боевых действий в Зимней кампании — 16 апреля 1940 года. По официальным данным, за несколько этапов (с апреля по июнь) на родину в составах с вагонами-теплушками были отправлены 838 военнопленных, большей частью рядовой состав. В свою очередь, Финляндия возвращала в СССР пленных красноармейцев. Их было в несколько раз больше (по различным оценкам, в финский плен попало порядка 6 тысяч солдат и офицеров РККА). Обмен пленными происходил в районе финской ж/д станции Вайниккала (Южная Карелия). … Тем не менее, и у Финляндии, и у СССР по окончании этого двустороннего процесса осталась неудовлетворенность по поводу судеб десятков военнослужащих, пропавших без вести, как с советской, так и с финской стороны — они так и осталась невыясненными. Возможно и то, что результаты подсчета находившихся в советском плену финнов могут разниться с официальными данными вследствие невключения в эту статистику военнослужащих, умерших от ран или погибших в первые дни плена по иным причинам.