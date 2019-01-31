Ревность девушки была симптомом редкой болезни

Иви Мур из города Страуд, графство Глостершир в Великобритании, начала сильно ревновать своего молодого человека. Позже выяснилось, что повышенная тревожность была предвестником энцефалита. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

Иви после нескольких месяцев отношений со своим молодым человеком начала его сильно ревновать к другим девушкам, она подозревала его в измене и обвиняла в слишком активной переписке с подругами.

20-летняя девушка не понимала, откуда у нее появилась подобная паранойя. Она начала обращать внимание на вещи, о которых раньше не беспокоилась. Она не находила объяснений своему поведению, а чуть позже простудилась и обратилась за помощью к родителям.

Evie Moore/Facebook

Те по голосу дочери поняли, что это не обычный грипп и забрали ее домой, а после первого припадка вызвали скорую. В больнице Иви поместили в искусственную кому на 2 дня. Первое время после комы девушка не могла вспомнить родителей, но врачам показалось, что она стала лучше себя чувствовать и выписали ее из клиники.

Через несколько дней к Иви вернулась тревожность, ей начали сниться кошмары, она боялась выйти на улицу. Родители вновь отправились в больницу с дочерью, где ей диагностировали психоз. Но после анализов врачам удалось установить, что мнительность, галлюцинации и тревожность вызваны энцефалитом.

Evie Moore/Facebook

Врачи вовремя назначили лечение, которое длилось 9 недель, за это время девушка набрала 40 килограмм из-за стероидов, которые было необходимо принимать для поддержания работы мозга.

Ее молодой человек не выдержал испытания и еще в больнице заявил, что хочет с ней расстаться. Но Мур не переживает, она уже обзавелась новым возлюбленным и нашла себе работу в туристическом агентстве. Мур отметила, что новому парню она решила сразу рассказать о своем заболевании.