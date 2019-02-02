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Таинственный маяк на острове Грейт Айзек Кей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Крупное кораблекрушение, пугающие звуки в полнолуние и исчезновение двух смотрителей.
Маяк был построен на небольшом Багамском острове в 1859 году, и поначалу не привлекал никакого внимания. Кроме того, что иногда на острове случались технические неполадки, и маяк переставал светить.
По легенде, именно из-за того, что на маяке пропало электричество, в конце XIX века неподалеку от острова произошло жуткое кораблекрушение, в котором выжил только один младенец.
С тех пор каждое полнолуние на маяке отчетливо слышны крики и страдания. Говорят, это погибшая мать зовет ребенка к себе.
Это всего лишь легенда, но есть и реальная пугающая история. В августе 1969 года на маяке пропали два смотрителя. Расследование их исчезновения зашло в тупик: все вещи работников маяка остались нетронутыми, а их тела так и не нашли. Скептики же считают, что смотрителей унес ураган "Анна", который бушевал в этих местах как раз в начале августа в том году.
Сегодня этот маяк заброшен, но на сам остров Грейт Айзек Кей часто наведываются любители приключений. Правда, на маяк подняться невозможно — все лестницы сняты, а вот окружающие его постройки можно осмотреть.
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