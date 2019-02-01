Что нас ждет, если у Земли сместится ось вращения

Среди сценариев «конца света», которые частенько муссируются в СМИ, есть и такой, как внезапное смещение оси вращения Земли. В качестве причины такого катаклизма обычно фигурирует падение огромного астероида, грозящее и другими последствиями, но называют и иные факторы.

Первые теории и опровержения

Сдвиг земной оси начал выдвигаться в качестве причины наблюдаемых катастроф в геологическом прошлом нашей планеты с начала его научного изучения, то есть примерно с XVIII века. Этим катаклизмом объясняли вымирание доисторических («допотопных») ископаемых существ — динозавров, мамонтов и т.д. Очевидно, что внезапное и резкое смещение географических полюсов Земли должно было привести к похолоданию и распространению полярных льдов там, где раньше был тёплый климат.

Увлечение гипотезой катастрофического падения метеорита на Землю стало предметом научно-фантастической, с сатирическим уклоном, повести русского писателя Осипа Сенковского «Учёное путешествие на Медвежий остров» (1836), где последствия такой катастрофы для цивилизации были описаны красочно и убедительно для того времени.

Эта гипотеза долго имела вполне научный характер, пока не было математически обоснованно, что импульс для такого удара, который мог бы привести к существенному сдвигу земной оси, должен был быть такой силы, что, скорее, Земля раскололась бы, чем сдвинулась ось. Стало ясно, что сдвиг оси и местное изменение климата в результате такого столкновения оказались бы совсем не главными и не самыми заметными его последствиями.

Сдвигается не ось, а земная кора относительно оси

Тем не менее, идея внезапного смещения географических полюсов Земли не была сдана в архив и продолжает использоваться в так называемых маргинальных научных теориях. В середине ХХ века она получила новую жизнь благодаря американскому учёному Чарльзу Хэпгуду. В 1958 году он опубликовал книгу «Сдвиг земной коры — ключ к некоторым базовым проблемам науки о Земле», позже неоднократно переизданную как «Путь полюса».

Хэпгуд выдвинул гипотезу о том, что изменение распределения массы земной коры должно приводить к «проскальзыванию» земной коры вокруг мантии. Соответственно сдвигаются полюса относительно конкретных географических точек поверхности. Положение же самой оси вращения не меняется в пространстве. В качестве механизма такого резкого сдвига Хэпгуд предложил периодическое накопление больших масс льда у полюсов.

Несмотря на то, что идею Хэпгуда поддержал (ещё до выхода книги в свет) сам Альберт Эйнштейн , подавляющее большинство учёных мира сочло её сенсационной, легковесной и безоговорочно отвергло. Свою роль сыграло и то, что Хэпгуд увлекался другими спорными, с точки зрения статусной науки, идеями: очень древним существованием человечества и его знакомством с динозаврами и Антарктидой до оледенения, возможностью спиритической связи с умершими и т.д.

Стал ли такой сдвиг причиной Всемирного потопа

Каковы бы ни были причины и вероятность внезапного сдвига географических полюсов, давайте посмотрим, какими ужасными последствиями он может грозить. Ещё в начале ХХ века были популярны версии, объяснявшие внезапное вымирание мамонтов в конце ледниковой эры сдвигом оси вращения в результате столкновения Земли с гигантским метеоритом. В начале XXI века творец ещё одной маргинальной «альтернативной истории человечества» Андрей Скляров утверждал, что удар метеорита привёл к искомому «проскальзыванию» коры. По его мнению, катастрофа случилась примерно 12 000 лет назад и отразилась в существовании у большинства народов мира, в той или иной вариации, мифа о всемирном потопе.

Неизбежными следствиями такого «скольжения» станут большие локальные изменения климата. Скляров считал, что до катастрофы Северный полюс располагался в Гренландии, этим и объяснялось наличие больших ледниковых покровов в Северной Америке и Скандинавии. А в Берингии — перешейке между Америкой и Азией — господствовали сравнительно тёплые климатические условия, там бродили стада мамонтов. Но самое главное последствие это катастрофические цунами, непосредственно вызванные «проскальзыванием» земной коры. Именно они и породили мифы о потопе. Высота волны, в зависимости от места и направления движения коры, может достигать нескольких километров. Неминуемы также разрушительные землетрясения и ураганы. Катастрофа, случившаяся 12 000 лет назад, по мнению Склярова, погубила высокоразвитую доисторическую цивилизацию на Земле, следами которой до сих пор являются пирамиды древнего Египта и Мексики, построенные, на самом деле, за много тысяч лет до признанной наукой даты.

Что из этих последствий реально? В зависимости от того, на какое расстояние и с какой скоростью будет происходить сдвиг, неизбежны, прежде всего, огромные цунами в некоторых местах. Пока движение потоков в земной атмосфере не придёт в соответствие с новым расположением полюсов, неизбежны и жестокие ураганы. Будут и сильные землетрясения, и долговременные климатические изменения, и другие стихийные бедствия.

Вопрос, однако, в том, имеют ли такие страхи под собой хоть какую-то почву?

Для Марса возможность сдвига полюсов доказана

Удивительно, но совсем недавно наука признала возможность гипотезы Хэпгуда в отношении Марса. На Красной планете обнаружены следы древних полярных шапок в нынешних экваториальных районах. Причём расположение этих следов симметрично и явно отражает расположение полюсов в давние эпохи истории Марса. Поскольку взаимные движения тектонических плит («дрейф континентов») на Марсе отсутствуют, то было очевидно, что в прошлом географические полюса Марса испытали значительное смещение. Поскольку для изменения положения оси вращения в пространстве нужно, как уже говорилось, огромное количество энергии, не оставалось ничего другого, как предположить, что литосфера Марса провернулась вокруг его жидких глубинных слоёв.

«Наиболее вероятная причина смещения полюсов, — пишет крупнейший отечественный планетолог, доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити в книге «Солнечная система» (М., 2016), — лежит в перераспределении масс в мантии планеты или даже в её коре. Если вновь возникшие наиболее плотные части мантии (масконы) находятся достаточно далеко от экватора, нарушается устойчивость вращения, и в результате вся кора Марса, которая представляет собой как бы единую плиту, стремится сместиться таким образом, чтобы маскон переместился к экватору».

Но если наука признала такое возможным в отношении Марса, что мешает осуществиться подобному и на Земле? Ну, а поскольку кора Земли не представляет собой единой плиты, то при таком процессе неизбежны ещё и катастрофы тектонического характера — возникновение огромных разломов, грандиозных излияний лавы, вулканических извержений, катастрофических землетрясений и т.д. Самое главное, что предсказать наступление такого катаклизма современная наука пока, очевидно, не в состоянии.