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Кому принадлежат лебеди в Англии? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Приверженность англичан к традициям известна, и избавляться от нее они не собираются. По этой причине здесь до сих пор есть множество законов, принятых при прапрадедушках нынешних британцев, и до сих пор неотмененных. Хотя времена и обстоятельства давно изменились.
Одним из таких законов является право собственности монарха на всех диких лебедей в стране. Согласитесь, очень красивая привилегия, и далеко не единственная.
Почему именно эти птицы? В Средние века мясо лебедя, как, например, и оленя, считалась деликатесом, которые по умолчанию могли есть только аристократы. Более того, крестьяне и простые горожане просто не имели права есть подобную пищу — не по чину. Но если оленя мог откушать и рядовой дворянин, то лебедь был уделом королевских особ. Дело дошло до того, что в конце XV века был принят закон, запрещавший разведение лебедей в домашнем хозяйстве под угрозой внушительного штрафа. А за кражу лебединого яйца можно было попасть на год в тюрьму.
При этом всех пойманных лебедей обязательно отмечали. Лебедь без знака автоматически становиляс королевским. Со временем гастрономический интерес лебедям прошел, а закон остался. Согласно современным поправках, королева владеет лебедями Темзы, на ее берегах и притоках. Раз в год этих лебедей пересчитывают, окольцовывают и отпускают на волю. Однажды на церемонии присутствовала даже королева Елизавета.
Кстати, действующий монарх также является хозином лососей, китов и дельфинов в прибрежных водах страны. Правда, их пересчетом не занимаются.
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