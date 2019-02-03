«Список Шелдона»: кто убивал британских учёных в конце XX века

В 1991 году вышел роман знаменитого американского писателя Сидни Шелдона «Конец света». По сюжету главный герой, секретный агент военно-морской разведки США Роберт Беллами получает задание отыскать очевидцев крушения летающей тарелки. После того как он находит свидетелей, их уничтожают. А потом охота начинается и за самим Беллами. Кто же мог представить, что фантастический триллер, похоже, обернется реальностью…

Шелдон и «теория заговора»

Работая над книгой, Шелдон собрал огромное количество информации о наблюдениях неопознанных летающих объектов. Он пришел к выводу, что этой темой занимались и спецслужбы, причем сведения об НЛО они старались тщательно засекретить. На каком-то этапе писатель обратил внимание на то, что более 20 британских специалистов, работавших в сфере космической обороны, в течение шести лет скончались при загадочных обстоятельствах. Беллетрист опубликовал эту информацию, что вызвало большой резонанс среди уфологов и конспирологов. «Список Шелдона» стал очередным доказательством пресловутой «теории заговора», согласно которой правительства стран тщательно скрывают имеющиеся у них сведения о присутствии на Земле представителей инопланетного разума.

Смертельный перечень

Первой жертвой из «списка Шелдона» считается погибший в марте 1982 года в автокатастрофе 45-летний программист Эссексского университета Кейт Боуден. Его автомобиль упал с моста поблизости от заброшенной сортировочной станции. В апреле 1983 года пропал без вести 49-летний полковник Энтони Годли, эксперт по безопасности, возглавлявший учебное подразделение в Королевском Военном Научном Колледже. Позднее его объявили умершим. В марте 1985 года 49-летний радарный проектировщик компании Маркони Роджер Хилл погиб от ружейного выстрела в доме, где проживала его семья. Предположительно он выстрелил в себя сам.

В ноябре 1985-го 29-летний эксперт по коммуникациям Джонатан Уолш, сотрудник компании British Telecom, работавший над проектом в секретном научно-исследовательском центре Martlesham Health, расположенном в Абиджане, Кот-д’Ивуар (Африка), выпал из окна своего гостиничного номера. В октябре 1986 года 26-летний компьютерный аналитик Marconi Systems Defense Аршад Шариф проехал на автомобиле сто километров от своего дома в Лондоне до Бристоля. Там он вытащил из машины веревку, привязал один ее конец к дереву, на другом конце завязал петлю, сунул в нее голову, а затем включил зажигание. Автомобиль резко сорвался с места, и петля затянулась вокруг шеи Шарифа… Прошло всего несколько дней — и 24-летний инженер в области программного обеспечения Вимал Дазибай упал в воду с Клифтонского моста в Бристоле. Оказалось, что Дазибай работал над системой наведения для торпеды Tigerfish в компании Marconi Underwater Systems. 1987-й год оказался весьма плодовит на неестественные смерти британских спецов по космическому оружию. В январе был найден мертвым компьютерный консультант Министерства обороны Ричард Пью. Как выяснилось, причиной смерти стало удушение: вокруг шеи Пью была четырежды обернута веревка, при этом один ее конец был привязан к большому пальцу ноги… В том же месяце в своем гараже в автомобиле с работающим двигателем был обнаружен мертвым эксперт по танковым батареям Министерства обороны Джон Бриттан. Он отравился выхлопными газами. В феврале того же года скончался от передозировки наркотиков 46-летний инженер-конструктор Marconi Space Systems Виктор Мур . В том же феврале 46-летнего сотрудника Королевского Военного Научного Колледжа Питера Пипелла обнаружили мертвым в гараже его дома в графстве Оксфордшир. Он лежал под своей машиной лицом к выхлопной трубе. Врачи констатировали смерть от отравления угарным газом, хотя экспертиза установила, что двигатель у автомобиля был включен лишь короткое время.

В марте 87-го менеджер проектов по созданию спутников компании Eassams Дэвид Сэндс направил свой автомобиль на большой скорости в кирпичную стену заброшенного здания кафе. Он погиб на месте. В январе 1988 года сорвался с обрыва в Корнуолле 23-летний технический специалист Atomic Energy Research Establishment Рассел Смит. В августе того же года в квартире, принадлежащей компании Маркони, было обнаружено тело 60-летнего ассистента директора по маркетингу Джона Ферри. Во рту у него был оголенный электрический провод. Еще одна смерть от электрического тока постигла 50-летнего разработчика программного обеспечения компании Plessey Алистера Бекхэма, задействованного в экспериментальной программе «Star Wars» («Звездные войны»). В том же августе его труп был найден в садовом сарае позади дома. Вокруг грудной клетки покойника были обмотаны подключенные к сети оголенные провода. Бекхэм оставил предсмертную записку.

Погибшие конспирологи

Интересно, что подобное происходило и с теми, кто пытался обратить внимание на череду странных смертей. Так, 6 августа 1993 года в парке Портленда (штат Орегон, США) было обнаружено тело Роналда Раммелла, незадолго до этого писавшего о «предполагаемых самоубийствах или смерти от несчастных случаев более 30 британских ученых, которые работали над сверхсекретными проектами в британской оборонной промышленности». В руке он держал пистолет, дуло которого было направлено ему в рот. В 1996 году был найден у себя дома в Уилсонвилле (штат Орегон) еще один конспиролог — Фил Шнайдер. Его смерть признали самоубийством, хотя многое указывало на убийство. Подобных эпизодов слишком много, чтобы говорить о совпадениях. Может, инопланетный разум тут и ни при чем, но не исключено, что все умершие при подозрительных обстоятельствах владели какой-то секретной информацией, разглашение которой представляло опасность для властей. И их решили убрать, руководствуясь старым как мир принципом: «Нет человека — нет проблемы».