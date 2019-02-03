Почему собака наклоняет голову, когда слушает

Собаки любят наклонять голову, когда прислушиваются, например, к голосу хозяина. Почему они это делают?

Внимательные хозяева с удовольствием наблюдают за повадками своих питомцев, чтобы лучше их узнать и понять. И, конечно, нельзя не заметить, что собаки часто наклоняют голову набок, когда слушают. Существует несколько версий, объясняющих такую привычку. По одной из них, наклон головы позволяет собаке лучше точнее определить расстояние до источника звука. Мозг анализирует скорость, с которой звук проходит через каждое ухо, и таким образом вычисляет, где находится его источник.

Автор "Справочника по прикладному поведению собаки и ее обучению" Стивен Линдсей утверждает, что среднее ухо контролирует та же часть мозга, которая управляет мимикой и движениями головы. Собака обращает внимание на интонации и эмоции человека, а когда она наклоняет голову, она показывает, что слушает внимательно.

Согласно третьей версии, собаке важен не только тон, с каким к ней обратился хозяин, но и его выражение лица. Наклоняя голову, собака пытается получше его рассмотреть, чтобы понять как ей реагировать на слова.