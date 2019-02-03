Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему собака наклоняет голову, когда слушает 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Собаки любят наклонять голову, когда прислушиваются, например, к голосу хозяина. Почему они это делают?
Внимательные хозяева с удовольствием наблюдают за повадками своих питомцев, чтобы лучше их узнать и понять. И, конечно, нельзя не заметить, что собаки часто наклоняют голову набок, когда слушают. Существует несколько версий, объясняющих такую привычку. По одной из них, наклон головы позволяет собаке лучше точнее определить расстояние до источника звука. Мозг анализирует скорость, с которой звук проходит через каждое ухо, и таким образом вычисляет, где находится его источник.
Автор "Справочника по прикладному поведению собаки и ее обучению" Стивен Линдсей утверждает, что среднее ухо контролирует та же часть мозга, которая управляет мимикой и движениями головы. Собака обращает внимание на интонации и эмоции человека, а когда она наклоняет голову, она показывает, что слушает внимательно.
Согласно третьей версии, собаке важен не только тон, с каким к ней обратился хозяин, но и его выражение лица. Наклоняя голову, собака пытается получше его рассмотреть, чтобы понять как ей реагировать на слова.
Комментарии
Истории
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Британец устроил драку из-за лука в своем бургере
Безумный мир
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина
Безумный мир
Хитрец имитировал травму, чтобы засудить кафе
Безумный мир
Леопард пришел в город и напал на политика
Безумный мир
Врачи устроили танцы прямо в коридоре больницы
Безумный мир
Упитанный кот в очках прилёг отдохнуть в банке
Безумный мир
Чем занимались великие князья Романовы
Истории Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение