Для чего хотели создать «кошачье фортепиано»

Достоверные сведения о том, что такой «музыкальный инструмент» действительно был создан, отсутствуют, но о том, чтобы его сделать и использовать, задумывались, похоже, всерьез.

Впервые об идее создания "кошачьего фортепиано" заговорил немецкий ученый-изобретатель Афанасий Кирхер в XVII веке.

Правда, по утверждениям некоторых специалистов, ученый мог «подсмотреть» идею в более ранних источниках. Так это или нет, достоверно неизвестно. Но сохранилось описание «инструмента», предложенное именно Кирхером.

Изобретатель предлагал создать конструкцию, состоящую из нескольких клеток-ячеек. В каждую из них, по идее Кирхера, следовало посадить по кошке, опираясь на тональность их мяукания. Хвосты животных необходимо было вытянуть под клавиатуру. Нажатие на клавишу «инструмента» «активировало» дерганье за кота за хвост, бедное животное пронзительно мяукало от боли.

Такой странный «инструмент» Кирхер предлагал использовать в медицинских целях. Согласно некоторым источникам, ученый все же изготовил «кошачье фортепиано» и лечил меланхолию у некоего принца.

Упоминания о подобном «инструменте» также встречаются у немецкого врача Иоганна Христиана Рейля. Он планировал лечить с помощью него пациентов с «постоянной задумчивостью». Врач предлагал сажать больных этим недугом напротив «кошачьего фортепиано» и просить неотрывно смотреть на него. Рейль полагал, что разноголосое «пение» котов обязательно привлечет внимание пациентов и они будут исцелены.