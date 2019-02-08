Что можно было купить на рубль в разные эпохи

Рубль в ходу уже несколько веков. За прошедшие столетия поменялись в внешний вид денежной единицы, и стоимость. Что же можно было купить на 1 рубль в разные эпохи?

В 13 веке количество продуктов, которые можно было купить на рубль, зависело от урожайности. 1314 год в Пскове выдался неурожайным, поэтому за рубль отсыпали 9,5 литров ржи (сыпучие товары мерялись вёдрами). А вот в Новгороде урожай был хорошим, поэтому за ту же стоимость давали уже 15 литров ржи.

А вот в середине 18 века в начале правления Екатерины Второй на рубль можно было неплохо напиться: обладатель такого богатство мог купить 14,5 литров водки.

Что продавали на рубль в 19 и 20 веке? Узнайте об этом из видео.