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Был ли «мальчик для битья» на самом деле? 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Эта "должность" действительно существовала при английском дворе в XV и XVI веках.
Таких мальчиков наказывали вместо принца, который плохо себя вел или не успевал по учебе. Чтобы принцу становилось стыдно за свои провинности, мальчики для битья воспитывались вместе с ним с самого рождения. Чаще они были благородного происхождения, но иногда эту "должность" мог занять и сирота или подкидыш. Как правило, мальчик и принц были близки или даже становились друзьями, только в этом случае наказание было максимально эффективным.
В прошлом считалось, что никто не имеет права наказывать принца, кроме его отца — короля, которого наделяли божественными правами. Однако сам король, наместник Бога, редко занимался воспитанием детей, именно поэтому слугам-воспитателям приходилось наказывать невиновного мальчика.
Сегодня выражение "мальчик для битья" считается крылатым, и им называют того, кого заставляют расплачиваться за чужую вину.
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