Как работает цыганский гипноз

Вы наверняка слышали такие истории, когда цыгане на улице гипнотизировали человека, а тот отдавал им все свои деньги. Это не выдумка, а реальные истории. У такого термина даже есть название «цыганский гипноз».

Во-первых, мошенники используют наиболее благоприятные ситуации для гипноза. Чаще всего это людное место и помещение, где вы чувствуете себя расслабленно. Обычно они выбирают людей, которые находятся в плохом настроении, так как наиболее вероятно, что именно они обратят на них внимание. Люди, которые заняты своими проблемами, не могут адекватно оценить ситуацию, поэтому ведутся на гипноз.

После этого цыгане атакуют жертву и начинают говорить то, что может касаться абсолютно любого человека. Молодой девушке могут «нагадать» о проблемах в работе и учебе, а женщинам постарше — несчастье в семье. Так мошенники входят в доверие.

Существует принцип «тройного согласия». Если цыгане три раза что-то внушают своей жертве, а она с этим соглашается, то четвертый и пятый раз она скажет «да» не думая. Есть еще другой вариант — у человека сужается восприятие, и он начинает внимательно слушать. Тогда его бдительность пропадает, а вместе с ней деньги и драгоценности.

Чтобы избежать таких манипуляций, прерывайте все разговоры с подозрительными людьми. Даже, если они очень заинтересовали и попали в описании проблемы. Ни в коем случае не давайте им денег, а после краткосрочного контакта проверьте карманы и сумки.