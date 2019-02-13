Мифы об Украине, придуманные украинцами

Мы выбрали самые интересные мифы и решили докопаться до истины.

Древние укры

На самом деле этот миф придумали вовсе не современные украинцы, как может показаться на первый взгляд. Авторство принадлежит польскому графу Тадеушу Чацкому. По его версии, представленной в 1801 году, украинцы происходят от орды укров, которые пришли на территорию современной Украины из-за Волги в VII веке. Миф был развенчан едва ли не сразу после его создания, но сейчас с него стряхнули пыль веков и вновь представили публике. Тем не менее народ, называвшийся украми, действительно существовал, правда на территории современной Германии, о чем напоминает название местечка Уккермарк у реки Укра. Но к XIV веку укры были полностью ассимилированы более многочисленными немцами.

Название страны

Сейчас активно насаждается мысль, что слово Украина имеет отношение к собственному названию украинского этноса. Хотя и в русских, и в польских источниках это слово используется для обозначения пограничных, или украинных, территорий. А украинцами во времена Речи Посполитой называли знатных людей, проживающих на этой земле.

Движение Бандеры

Степана Бандеру принято считать народным героем, который воевал за независимость страны и против фашистских захватчиков, и против советских "оккупантов". Но в ходе жестоких карательных акций, направленных против мирного населения, погибло более двух миллионов человек, в том числе женщин и детей. Немецкие войска быстро прекратили сотрудничество с Бандерой, ведь им нужна была стабильность на захваченных территориях, а не тотальный террор.

Неславянский русский

Некоторые специалисты проводят сравнение слов, которые имеют общее значение в украинском, белорусском, польском и русском языках. Например, завтрак на Украине называется снiданок, в Белоруссии — сняданок, а в Польше — sniadanie. При этом не упоминается синонимичное слово "снедь". Другой пример — налог. На Украине это — податок, в Белоруссии — падаток, а в Польше — podatek. Хотя в русском языке есть слово "подать" (с ударением на первый слог).