Союзники России, ставшие врагами

Болгары относятся к славянской группе и исповедуют православие. Это роднит их с жителями нашей страны. Ещё со средневековья русские и болгары поддерживали дружеские отношения, но особенно тесными стали связи в 18 веке, когда Россия вела войны с Османской империей, под гнётом которой находились и болгары. В конце 19 века на картах мира появилось княжество Болгария, и в очередной раз этому способствовала Россия, победившая османов. В 20 веке русофильские отношения сменялись русофобскими, и во Вторую мировую войну страна вступила на стороне фашисткой Германии.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё страны, бывшие когда-то союзниками России, переменили отношение к нашей стране.