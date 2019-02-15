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Самый скрытный в мире ящер попал на видео 

Рамблер 8 часов назад
В заповеднике Зива в Уганде учёным удалось заснять одного из самых редких в мире млекопитающих — гигантского панголина. Эти ящеры внешне походят на броненосцев и муравьедов и ведут ночной образ жизни, поэтому сделанные кадры — настоящий эксклюзив, тем более что на кадрах можно разглядеть не только взрослую особь, но и детёныша. Днём панголины залезают в норы глубиной до 7,5 метров, так увидеть их при свете дня невозможно. Увы, на ящеров часто охотятся браконьеры: мясо этих животных и чешуйчатые панцири высоко ценятся. Специалисты по изучению природы опубликовали редкие кадры, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения животных из-за браконьерства.
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