Самый скрытный в мире ящер попал на видео

В заповеднике Зива в Уганде учёным удалось заснять одного из самых редких в мире млекопитающих — гигантского панголина. Эти ящеры внешне походят на броненосцев и муравьедов и ведут ночной образ жизни, поэтому сделанные кадры — настоящий эксклюзив, тем более что на кадрах можно разглядеть не только взрослую особь, но и детёныша. Днём панголины залезают в норы глубиной до 7,5 метров, так увидеть их при свете дня невозможно. Увы, на ящеров часто охотятся браконьеры: мясо этих животных и чешуйчатые панцири высоко ценятся. Специалисты по изучению природы опубликовали редкие кадры, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения животных из-за браконьерства.