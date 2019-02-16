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Почему озоновая дыра опасна для человечества 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Когда-то всем рассказывали об опасности озоновых дыр, которые образуются в атмосфере Земли.
Озоновый слой защищает Землю от проникновения космической радиации, ультрафиолетовых лучей и космического мусора. Если бы озонового слоя не было, то все бы погибли от радиоактивного излучения.
Самая большая озоновая дыра появилась над Антарктидой и привлекла ученых со всего мира. Брешь, которая раскинулась на тысячи километров, стала серьезной экологической проблемой. Радиация, проникающая через эту дыру, пагубно влияет на всех земных обитателей.
Многие из нас слышали, что обычный аэрозоль способен разрушить озоновый слой. Это миф. На самом деле, виной всему испытания ядерного оружия. Окись азота, образующаяся во время взрыва, разрушает озоновый слой. Отсутствие очистительных сооружений на заводах и выбросы в атмосферу от ТЭЦ тоже вызывают появление озоновых дыр.
Если озоновый слой пропадет, то все живое на планете погибнет от солнечной радиации. Но нужно отметить, что озоновый слой можно восстановить, если внимательно относиться к экологии. Сейчас озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась и не превышает площадь, которая равна территории Индии.
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