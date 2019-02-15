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Шведские ученые раскрыли тайну Стоунхенджа 

Рамблер 6 часов назад
Шведские учёные из Гетеборгского университета раскрыли тайну Стоунхенджа. По их версии, такие мегаплиты подобные тем, что стоят в Стоунхендже, люди начали устанавливать на северо-западе нынешней Франции примерно 7 000 лет назад, а потом это веяние распространилось по Европе. Моряки, путешествовавшие по Атлантическому океану и Средиземному морю, видели созданные на побережье гигантские постройки и, возвратившись домой, строили в родных местах похожие. Таким образом шведы опровергают получившую в последние годы популярность теорию о том, что Стоунхендж построили выходцы из Азии.
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