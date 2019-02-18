Малоизвестные факты о древнеегипетских мумиях

Культура Древнего Египта не перестает вдохновлять писателей и сценаристов на новые сюжеты. Вот уже и Том Круз оказался в затруднительном положении, потревожив мумию дочери фараона. Собственно, в основном из фильмов мы и черпаем информацию о мумиях и обо всем, что с ними связано. Но там все больше рассказывают о том, как духи вырываются на свободу и как их загоняют обратно в мир мертвых. При том что и реалистичных историй о забальзамированных телах египтян хоть отбавляй. О них и поговорим.

Древние египтяне верили, что физическое тело должно присоединиться к душе в загробной жизни, поэтому следует сохранить его как можно лучше. Но не извлекать внутренние органы было нельзя, поскольку в противном случае бальзамирование не было бы эффективным (на то, чтобы понять это, у египтян ушло порядка 800 лет). Единственным органом, который оставляли внутри тела, было сердце. Считалось, что сердце является вместилищем ума и эмоций — тех качеств, которые понадобятся покойнику на том свете.

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Бытует мнение, что мумифицировали только фараонов. Это не так. На самом деле такую услугу мог заказать для себя или кого-то из близких любой человек, у которого имелось достаточно средств. Но таковых было не так уж много — удовольствие было не из дешевых. Тела людей особым образом высушивали, извлекали органы, обрабатывали специальными маслами и заворачивали в льняные повязки. Весь процесс занимал до 70 дней. А все причастные, от хирургов до писарей, получали весьма солидные гонорары.

Высушенные тела, лежащие в саркофагах, — зрелище не из приятных, а вид мумий с открытым ртом и того ужасней. А таких находили немало. Дело в том, что древние египтяне верили: если забальзамировать покойника с открытым ртом, то в загробном мире ему будет легче дышать. Возможно, именно этот обычай стал предтечей киношных оживших мумий.

Не всем мумиям придавалась одна и та же поза. Например, поза со скрещенными на груди руками, хорошо знакомая нам по фильмам, принадлежала исключительно особам царской крови и только мужчинам. Всех остальных хоронили с вытянутыми вдоль тела руками или же руки клали на живот.

В Викторианскую эпоху популярным развлечением на вечеринках было разворачивание мумий. Хозяин покупал мумию, и гости поочередно снимали по бинту, охая от ужаса. Естественно, публичные вскрытия проводили и археологи с докторами. Правда, им мумии доставались бесплатно.

После вскрытия и проведенных исследований тела оказывались ненужными. Поначалу их выбрасывали, но потом стали продавать по символической цене производителям краски. Как ни странно это звучит, но измельченные останки древних тел давали колоритный коричневый оттенок, а поэтому были весьма популярны у художников. Краска из мумий была востребована аж до 1960-х годов. Причина прекращения изготовления такого красителя оказалась слишком тривиальной — у производителя попросту закончились мумии.

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В XVII-XVIII веках европейские эскулапы использовали останки мумий в качестве лекарства чуть ли не от всех болезней. Особенно ценился порошок, сделанный из черепа. Им лечили все, начиная от насморка и заканчивая приступами эпилепсии. А король Карл II верил, что пыль мумии содержит секрет величия. У него хранилось несколько экземпляров — с них он собирал осыпавшуюся пыль и втирал ее в кожу.