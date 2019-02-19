Кто и как сделал известную фотографию с поцелуем моряка

Американский ветеран Джордж Мендонса, который стал героем легендарной фотографии 1945 года "День победы над Японией на Таймс-сквер", скончался в возрасте 95 лет. Этот снимок вошел в историю как символ победы во Второй мировой войне.

Alfred Eisenstaedt

Долгое время никто не знал героев на фотографии, это был спонтанный снимок. Фотографам удалось заснять поцелуй моряка и медсестры. Разные люди заявляли, что именно они являются героями снимка. Специалисты решили все же выяснить личности и с помощью программы распознавания лиц им удалось узнать, что во время поцелуя засняли моряка Джорджа Мендонса и медсестру Грету Фридман.

14 августа 1945 года на Таймс-Сквер в Нью-Йорке люди вышли праздновать окончание войны после того, как президент США Гарри Трумэн объявил о победе над Японией. В момент ликования моряк Джордж Мендоса заметил молодую ассистентку стоматолога Фридман и спонтанно поцеловал ее. Именно этот момент и удалось запечатлеть фотографам.

Самый известный кадр принадлежит фотографу Life Альфреду Эйзенштадту. Снимок получил название "День победы над Японией на Таймс-сквер", однако он больше известен как просто "Поцелуй". Впервые фотографию напечатали в журнале Life.

Также этот эпизод, но с другого ракурса снял журналист ВМФ США Виктор Йоргенсен. Фотография с подписью «Прощальный поцелуй на войне» была напечатана в The New York Times

Victor Jorgensen

Интересно, что во время поцелуя девушка Мендонсы Рита Петри находилась в нескольких метрах от него. Позже Мендонса женился на своей возлюбленной. Героиня с фотографии — медсестра Фридман — рассказывала, что это был спонтанный поцелуй без романтического намека.