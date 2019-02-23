Как защитить свои данные в интернете

Каждый день мы посещаем множество веб-страниц, оплачиваем покупки через интернет и оставляем тонну личной информации на интернет-ресурсах. Знаете ли вы, что иногда до ваших паролей и реквизитов карты оказывается легко добраться злоумышленникам?

Существуют способы максимально обезопасить себя при пользовании интернетом.

Общественные Wi-Fi сети

Во-первых, не подключайтесь к небезопасным Wi-Fi сетям. Часто мы используем общественный Wi-Fi и продолжаем пользоваться интернетом, как ни в чем не бывало. Однако в этом случае злоумышленники легко могут получить доступ к вашим данным, включая банковские реквизиты и остальную важную информацию, если вы решите воспользоваться онлайн-банком и другими подобными сервисами.

Двухфакторная аутентификация

Во-вторых, включите двухфакторную аутентификацию. Что это? Это всего лишь двухфазный способ доступа к сервисам, где вы дважды подтверждаете свою личность. Например, помимо пароля дополнительно вводите код из SMS.

Сквозное шифрование

Убедитесь, что ваш мессенджер использует сквозное шифрование. Если это так, информация из диалога никогда не выйдет за его пределы.

Надежные пароли

Постарайтесь использовать максимально длинные пароли, в которых бы были цифры, заглавные и строчные буквы, знаки препинания.

Файлы и ссылки с неизвестных адресов

Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам, которые вам прислали с незнакомых адресов. Несмотря на то, что почти все пользователи интернета хорошо знают об этом правиле, многие из них все еще заражаются вирусами именно таким образом. Кстати, опасность может прийти и от вашего знакомого или друга, которого могли просто-напросто взломать.

Адрес веб-сайта

Всегда внимательно проверяйте адрес веб-сайта, на который заходите. Мы все знаем, что злоумышленники делают точные копии популярных сайтов, адрес которых незначительно отличается от оригинала. Но мы иногда ленимся внимательно проверить, на тот ли сайт мы заходим. А ведь таким образом хакеры могут заполучить личную информацию пользователя, которую он вводит в форму регистрации или оплаты.