Суперлуние 2019: как выглядела Луна в ночь с 19 на 20 февраля

В ночь с 19 на 20 февраля Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли. Оно составило 356 761 километр. Люди с самых разных уголков планеты смогли понаблюдать (а кое-кто ухитрился даже сфотографировать) спутник гигантских размеров.

В нашей фотогалерее мы собрали снимки Луны, снятой с самых разных точек. Таинственная, зловещая, восхитительная и просто-напросто завораживающая. На каждом изображении Луна выглядит совершенно по-разному и впечатляет снова и снова.

А вы успели поразиться размерами земного спутника прошлой ночью? Зрелище было действительно очень эффектное. Если же нет, усаживайтесь поудобнее и листайте нашу фотогалерею.