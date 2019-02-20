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Суперлуние 2019: как выглядела Луна в ночь с 19 на 20 февраля 

Рамблер 43 минуты назад
В ночь с 19 на 20 февраля Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли. Оно составило 356 761 километр. Люди с самых разных уголков планеты смогли понаблюдать (а кое-кто ухитрился даже сфотографировать) спутник гигантских размеров.
В нашей фотогалерее мы собрали снимки Луны, снятой с самых разных точек. Таинственная, зловещая, восхитительная и просто-напросто завораживающая. На каждом изображении Луна выглядит совершенно по-разному и впечатляет снова и снова.
А вы успели поразиться размерами земного спутника прошлой ночью? Зрелище было действительно очень эффектное. Если же нет, усаживайтесь поудобнее и листайте нашу фотогалерею.
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