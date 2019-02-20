Самые странные налоги России и СССР

В истории нашей страны было немало странностей, в их число входят и удивительные налоги, которые вводились в Российском империи и СССР. Например, Пётр Первый, внедряя европейский традиции в российскую культуру, ввёл налог на бороды. Он запретил боярам и крестьянам растительность на лице, однако желающие всё-таки могли оставить бороду, заплатив деньги. А вот в Башкирии в 18 веке ввели налог на цвет глаз: от него освобождались черноглазые, обладатели же светлых глаз должны были вносить деньги в казну.

В 1941 году в СССР ввели налог на бездетность, который платили мужчины в возрасте 20-50 лет и женщины в возрасте 20-45 лет. Полученные таким образом средства государство отправляло на помощь многодетным матерям-одиночкам.

Смотрите видео и узнайте о других странных налогах, которые вводились а разные годы в нашей стране.