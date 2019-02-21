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Ученые объяснили, зачем зебрам нужны полоски 

Рамблер 55 минут назад
Фото: depositphotos.com
Долгое время ученые не могли объяснить, зачем зебрам нужны полоски. Но недавно было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, почему эти животные получили такую экзотическую окраску. Об этом сообщается в журнале PLOS One.
У ученых возникла догадка, что красивый окрас зебр служит камуфляжем от паразитических насекомых. Но у них существовали и другие предположения. Чтобы исключить их и сделать правильный вывод, был проведен эксперимент, который подтвердил догадку исследователей.
Ученые провели опыт с переодеванием животных. Они надели на зебр три камуфляжных костюма: черный, белый и черно-белый в полоску. Выяснилось, что слепни кусают чаще лошадей в однотонных костюмах. Зебр в полосатом наряде насекомые почти не трогали.
PLOS One
Исследователи сделали вывод, что окраска зебры дезориентирует мух, не давая им укусить ее. Однако ученые допускают, что у полос есть еще несколько функций, к примеру, терморегуляторная или социальная. Но пока этому нет доказательств.
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