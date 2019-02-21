Обличающая мелочь: необычные улики в уголовных делах

«ВМ» рассказывает о странных вещах, помогающих найти преступников.

21 февраля в Сыктывкаре был задержан мужчина, укравший 92 килограмма картошки. Установить личность вора помог отпечаток автомобильного номера на снегу: покидая чужой участок, подозреваемый въехал в сугроб. «ВМ» рассказывает о других необычных уликах, которые помогли раскрыть преступления.

Кусок пальца

В 2017 году жительница подмосковного Подольска Ирина Ян стала жертвой грабителей: в темном переулке на нее напали и отобрали сумку с деньгами и телефон. Однако без боя девушка не сдалась, и пыталась обороняться от преступников, используя для этого все доступные методы: пинки, удары руками и даже укусы. Однако с помощью газового баллончика грабители все же одержали верх и сбежали с имуществом Ирины. Но от правосудия им скрыться не удалось: в пылу борьбы девушка откусила одному из них кусок фаланги пальца, по которой и удалось установить личность злоумышленника.

Роковое яблоко

В Новосибирской области в 2006 году поймали 23-летнего вора, обокравшего не менее пяти квартир. Как выяснило следствие, преступник был опытен и ловок: для того, чтобы найти и вынести ценности, ему нужно было не более пяти минут. А однажды он доказал, что способен ограбить квартиру даже в присутствии спящих хозяев. Подвела вора собственная самоуверенность и голод: на месте преступления он оставил огрызок яблока. По отпечатку зубов криминалисты быстро вычислили домушника.

Поел сметанки

В 2014 году в Красноярске обокрали пенсионерку: женщина сообщила полицейским, что кто-то украл 30 тысяч рублей из ее дома. Следственно-оперативная группа, исследовав место преступления, обнаружила, что вор позарился не только на деньги потерпевшей, но и ел ее еду. Впрочем, он оказался не прожорливым и оставил недоеденную сметану. С места кражи преступник ушел также беспардонно, как и вломился, даже не помыв за собой ложку. Это его и сгубило: на столовом приборе эксперты нашли следы слюны с ДНК вора, которые и помогли выйти на след.

Мухи-обличители

Британская писательница Вэл Макдермид, собравшая в своей книге «Анатомия преступления» рассказы судебных экспертов, сообщает об еще одном случае, произошедшем во время расследования пропажи человека. В квартире одного из подозреваемых была обнаружена тушка дохлого голубя на чердаке, а в жилых помещениях — личинки трупной мухи. Сначала полицейские не обратили на них внимания, посчитав источником происхождения личинок труп птицы. Однако экспертиза позже показала, что на поверхности мух обнаружен наркотик, который никак не мог находиться в теле голубя. К тому же, подсчитав цикл развития личинок, следователи обнаружили, что они родились вскоре после того, как искомый человек пропал, что косвенно указывало на его смерть в обыскиваемом доме. Это помогло экспертам выйти на верный след.

Жестокость и сигареты

Осенью 2006 года в окрестностях белорусского Гомеля была убита 56-летняя женщина. Преступник действовал с особой жестокостью: перед убийством он нанес жертве 18 ударов тупым предметом, после чего задушил. Для верности он дважды ударил женщину ножом, а после цинично закурил сигарету и затушил ее во рту погибшей, это дало следователям улику в виде следов слюны на фильтре. Однако поймали преступника только через 12 лет, когда он проходил подозреваемым по другому преступлению.