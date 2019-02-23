В Аргентине найдена рыба с зубами, похожими на человеческие

Жительница Аргентины нашла непонятное существо на рисовом поле в провинции Санта-Фе. Мария Джулия Кандотти была настолько потрясена внешним видом этого существа, что выложила его фото у себя на странице в Facebook с предупреждением:

"Это существо попало в насос для полива риса, который качает воду из реки. Мы не знаем, что это такое, но это уже не первое найденное нами такое существо. Будьте осторожны!".

Facebook/Maria Julia Candotti

Как говорят эксперты, "необычным существом" может оказаться грязевая рыба — американский чешуйчатник или лепидосирен. Он относится к представителям двоякодышащих рыб и способен дышать как в воде, так и на суше. Рисовое поле — подходящая для лепидосирена болотистая среда. Эти рыбы строят пещеры в грязи и могут находиться в них в течение 2-3 лет.

На самом деле, ничего необычного в этих существах нет, более того, они неплохо изучены, хоть и являются уникальным видом в Южной Америке.