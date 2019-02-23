История исчезновения в Бермудском треугольнике корабля «Циклоп»

В начале марта 1918 года американское судно бесследно исчезло, а вместе с ним — 306 человек.

"Циклоп" был построен для ВМС США в начале XX века, а назван в честь персонажа греческой мифологии. С 1910 года корабль использовали как сухогруз: на нем перевозили уголь влоть до начала Первой мировой войны. Позже экипаж "Циклопа" участвовал в эвакуации беженцев в Мексике в 1914-1915 годах, а в 1918 году судно снабжало провизией английские корабли в Южной Атлантике.

Так, 16 февраля 1918 года "Циклоп" покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону Североатлантических штатов. На борту корабля было 306 пассажиров, кроме того, судно перевозило 10 тысяч тонн марганцевой руды. Послений раз корабль видели около Барбадоса, где у него случилась внеплановая остановка из-за перегруза, хотя экипаж об этом никого не уведомлял и не отправлял никаких тревожных сигналов. После этого "Циклопа" больше никто не видел. Несмотря на тщательные поиски ни следов, ни обломков, ни тел обнаружено не было.

Главной весрией некоторое время считалось, что корабль потопила немецкая подводная лодка, однако Германия опровергла это предположение. Позже была выдвинута еще одна версия о том, что корабль затонул во время сильного шторма, но и эта гипотеза осталась неподтвержденной.