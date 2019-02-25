Как лечили зубы в древности

Никто не любит ходить к стоматологу. Но если знать, какими были стоматологи в прошлом, можно понять, что нам очень повезло. Нашим предкам приходилось гораздо больше страдать из-за зубной боли.

Первые люди

В глубокой древности у людей почти не было проблем с зубами. Как же так? Такой же вопрос задавали себе ученые-археологи и палеонтологи, когда откапывали останки древних людей, которые умирали с практически идеальными зубами. Оказалось, что дело в том, что питание тогда состояло из сырой и грубой пищи, она удаляла налет, массировала десны. Сладостей и сахара, а значит, сильной угрозы кариеса, не существовало. Однако основная причина была, пожалуй, в том, что продолжительность жизни тогда была настолько мала, то 30-летний человек был старожилом, а дожить до 20 было уже достижением.

Но со временем цивилизация развивалась, продолжительность жизни увеличивалась, и зубная боль стала привычной проблемой человечества.

До нашей эры

Уже в 8-9 веках до нашей эры люди всячески пытались избавиться от зубной боли. Но основным способом борьбы с больным зубом было просто его удаление. Как удаляли зубы в то время? «Стоматолог» должен был быть достаточно сильным, чтобы с первого раза выбить зуб у больного с помощью инструмента, напоминающего долото или зубило.

Со временем люди стали задумываться о лечении зубов. И тогда появились первые стоматологические сверла, отдаленно напоминавшие современную бормашину.

Во времена империи майя «стоматологи» уже высверливали в зубах отверстия, через которые выходил гной. А в Индии уже в 6 веке до нашей эры уже была составлена классификация зубных проблем и описаны возможные способы лечения.

Древний Египет

В Древнем Египте врачи уже делали первые пломбы из пчелиного воска. Правда, их приходилось периодически обновлять, так как частицы воска проглатывались во время еды. Здесь даже были придуманы первые вставные челюсти из твердых пород дерева, а с кариесом пытались бороться с помощью паст и притирок. Тогда же появились и прообразы современной зубной пасты. Египетская состояла из пемзы, яичной скорлупы, мирры и сожженных органов быков, однако она весьма успешно справлялась со своей задачей.

Древний Рим

В древнем Риме старались вылечить зубы любой ценой и удаляли их, только если ничего больше не могло помочь. Знаменитый Корнелий Цельс, специалист в стоматологии своего времени, рекомендовал больным полоскания, и только в крайнем случае удалял зуб гораздо более гуманными методами, чем в прошлом — сначала подрезал десны и расшатывал зуб.

Другие врачи советовали делать примочки из помета птиц, помещать их в ухо со стороны больного зуба. Встречались даже такие рецепты: найти в полнолуние жабу, плюнуть ей в морду и произнести особое заклинание. Конечно, это не могло на самом деле помочь пациенту, но эффект плацебо действовал во все времена.

Древний Китай

В Древнем Китае перед тем, как удалить зуб, на него накладывали мышьяк или жир лягушки. Благодаря этим средствам нерв постепенно разрушался, и удалить зуб становилось в разы менее болезненно. Тогда же появились зубные щетки из жесткой щетины животных. Их в Китае использовали еще в течение многих столетий.

С наступлением эпохи Средневековья знания и наработки врачей древности были почти полностью утрачены, развитие стоматологии откатилось назад и пребывало на плачевном уровне вплоть до эпохи Возрождения.