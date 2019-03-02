Как раньше делали операции без наркоза

В древности самым простым способом избавить больного от неприятных ощущений при лечении было ударить его по голове. Человек терял сознание, и врач получал полный контроль над пациентом. Конечно же, со временем люди стали задумываться о других способах облегчить боль.

В Древней Греции использовали мандрагору в качестве обезболивающего. Из корня растения делали снадобье, которое было способно вызывать отравления, галлюцинации и даже летальный исход. Также использовался сок одурманивающих растений. В Древнем Египте пользовались ядовитой цикутой, и иногда больные не переживали операцию именно из-за нее. А древнеиндейские шаманы держали под рукой листья коки, которые содержали кокаин. В Китае тоже использовали наркотические вещества, только вместо коки обезболивающим становилась конопля.

Кроме приема различных средств, люди придумали еще немало способов попытаться облегчить страдания. Так, в эпоху Средневековья весьма распространенным было кровопускание — врач просто ждал, когда больной потеряет достаточно крови и упадет в обморок.

Веселящий газ и эфир

Потом люди открыли для себя закись азота, или веселящий газ. Сначала его использовали в основном бродячие артисты. Однажды в 1844 году на своем выступлении фокусник Гарднер Колтон вызвал на сцену добровольца и дал ему вдохнуть веселящего газа. Мужчина заговорил и рассмеялся, он хохотал так, что свалился со сцены и сломал ногу. Публика заметила, что по неизвестным причинам он не чувствовал боли. В зале находился стоматолог Хорас Уэлс, который моментально догадался, в чем было дело, и выкупил изобретение у фокусника.

Через год он решил продемонстрировать изобретение в действии и устроил показательное удаление зуба. Пациент, надышавшийся «веселящим газом», не должен был чувствовать боли при операции. Однако по непонятной причине он кричал на протяжении всего действа. Уэлса подняли на смех. Лишь спустя время выяснилось, что у больного просто-напросто был панический страх врачей, а боли он и правда не чувствовал. Но дело Уэлса продолжил Уильям Мортон, который вскоре понял, что медицинский эфир еще лучше справляется с задачей облегчения боли.

Другие вещества

Эфир очень помогал в медицине, однако он давал только общий наркоз. Когда врачи задумались о средстве, которое бы лишало чувствительности лишь оперируемую часть тела, они снова вернулись к коке. Тогда, в конце 19 века, кокаин широко использовался — им лечили депрессию, астму, расстройства желудка, он продавался в аптеках. Тогда русский врач Василий Анреп решил провести на себе опыт и выяснил, что, если вколоть раствор наркотика в кожу, место укола становится нечувствительным. Вскоре это средство попробовали на пациентах, и кокаин сохранял свою популярность в течение десятилетий, пока не были замечены некоторые побочные свойства этого вещества. Лишь в 20 веке была найдена более безопасная альтернатива всем этим средствам — лидокаин, новокаин и другие.