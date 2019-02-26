Что будет, если исчезнет интернет

На просторах интернета мы работаем, общаемся, покупаем билеты на самолет и в кино, оплачиваем счета и записываемся к врачу. Поэтому так сложно представить, что произойдет с миром, если интернет исчезнет.

Конечно, не существует кнопки, которая бы полностью отключала интернет. Даже если вследствие природной катастрофы или огромного взрыва будет уничтожена секция интернета, другие секции будут поддерживать работу сети.

Однако если все-таки представить такой сценарий, с полной уверенностью можно сказать, что привычная жизнь многих из нас будет разрушена, потому что исчезновение интернета коснется почти всех важных сфер общественной жизни.

Транспорт

Организация движения поездов, самолетов и другого транспорта зависит от интернета. После его исчезновения потребуются огромные ресурсы для восстановления транспортной системы. Ну а пока это не будет сделано, у нас вряд ли получится куда-то уехать или улететь.

Безработица

Сейчас профессиональная деятельность миллионов людей связана с интернетом. Потому все они потеряют работу, и это неизбежно вызовет новый всплеск уровня безработицы по всему миру, а значит, новый социальный кризис.

Экономика

Акции таких интернет-гигантов, как Google и Facebook, потеряют цену, а за ними разорятся и более мелкие компании, что приведет к очередному мировому финансовому кризису. Рынок компьютеров, смартфонов и планшетов тоже обвалится. Также нарушится работа всемирных платежных систем, что, конечно же, добавит масла в огонь. Банковские структуры без интернета станут бесполезны, пока не будет выработана новая система для их работы с использованием бумажных документов и телефонной связи вместо интернета.

Коммуникации

Для связи людей на больших расстояниях будет снова использоваться только почта и мобильная связь, а миллионы бывших интернет-пользователей переключатся на телевидение, радио и печатную прессу, что вызовет резкий рост их популярности. Мы потеряем возможность быстро узнавать любую информацию и постоянно быть на связи с людьми в любой точке мира, что отразится как на рядовых гражданах, так и на государственных органах и бизнесе.

Психология людей

Старшие поколения раньше жили без всемирной сети, поэтому им, скорее всего, будет легче адаптироваться к глобальным изменениям. Но молодежи, которая не представляет жизни без интернет-ресурсов и сервисов, нужно будет буквально учиться жить в новом мире. Это повлечет за собой не только трудности в выполнении будничных задач, но и повлияет на психологическое состояние людей.

Развлечения

Нам придется забыть о бесплатных фильмах в интернете и огромной индустрии сетевых видео-игр и социальных сетей. Возрастет популярность спорта и путешествий, кинотеатров и других офлайн-занятий.