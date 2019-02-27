Что будет, если Луна исчезнет

Часто мы даже не замечаем Луны на небе, и нам кажется, что она не играет особой роли в нашей жизни. Однако на самом деле Луна оказывает огромное влияние на наш мир, и, если она исчезнет, жизнь человека круто изменится.

Луна отдаляется о нашей планеты на несколько сантиметров в год, но она не может преодолеть гравитационное притяжение Земли. Поэтому скорость ее удаления будет постепенно сокращаться, а потом ее орбита стабилизируется. Поэтому риска, что Луна на самом деле исчезнет с небосклона, нет.

Что случилось бы с Землей, если бы ее спутник вдруг испарился?

Во-первых, Луна отражает солнечный свет и освещает нашу планету ночью. Поэтому после ее исчезновения ночи землян станут безлунными и более темными.

Во-вторых, Луна, также, как и Солнце, вызывает на Земле приливы и отливы. Это происходит, потому что их гравитационное поле неоднородно, и в разных участках нашей планеты на воду действуют разные гравитационные силы. Если Луна исчезнет, то Солнце останется единственным небесным телом, влияющим на приливы и отливы. Морские обитатели, чья жизнь зависит от приливов и отливов, окажутся в опасности. Так же, как и перелетные птицы, привыкшие ориентироваться по Луне.

Луна также действует на кору Земли, поэтому после исчезновения нашего спутника может сократиться количество землетрясений и извержений вулканов, которые были вызваны Луной.

Она влияет на движение Земли по своей орбите — замедляет его. Если Луна внезапно исчезнет, то Земля станет постепенно, на протяжении миллионов лет, увеличивать свою скорость.

Спутник нашей планеты также стабилизирует ось ее вращения. Поэтому после того, как Луна исчезнет, земная ось станет нестабильна, что, скорее всего, приведет к вымиранию многих видов ее обитателей.