Правда ли пин-код наоборот вызывает полицию к банкомату

Когда вы снимаете деньги с банкомата и видите подозрительного человека за спиной, или вам начинают открыто угрожать, просто введите свой пин-код в банкомат наоборот. Деньги «застрянут», а полиция будет немедленно оповещена.» Уже много лет эта история распространяется в «письмах счастья» и по сарафанному радио. Правда ли это?

Такая идея действительно обсуждалась в 90-е и в начале 2000-х. Подавались патенты, описывающие систему тайного вызова полиции с помощью обратного пин-кода. Некоторые американские штаты даже рассматривали законопроекты, которые бы обязывали банки использовать такую технику. Но банкам и регуляторам не понравилась эта идея, и она так и не была реализована. Зато именно тогда появились байки о секретных способностях банкоматов.

Почему система так и не была введена?

Это было бы слишком дорого. К тому же, настолько масштабные траты могли бы оказаться неоправданными. Ведь если даже полиция будет вызвана таким образом, а деньги так и не покинут банкомат, то это никак не поможет клиенту банка. Деньги сохранятся, а вот полиция скорее всего не успеет доехать до места происшествия. Злоумышленник успеет покалечить или убить жертву и скрыться. К тому же, скорее всего очень мало людей окажутся в состоянии среагировать в опасной ситуации, «перевернуть» свой пин-код и ввести его. И потом, в случае введения такой системы полицию постоянно беспокоили бы ложные звонки мнительных граждан.

Со временем появились и другие подобные идеи. Например, предлагали после пин-кода вводить еще один символ, который бы подтверждал или отменял транзакцию. Однако веских причин вводить эту технологию в употребление по-прежнему не было.

Как же можно защитить себя во время пользования банкоматом

Так как пин-код наоборот не поможет вам, советы безопасности остаются прежними — избегайте банкоматов в темных, подозрительных местах на отшибе, проверяйте банкомат на наличие фальшивых клавиатур, считывателей и дополнительных камер заранее и лучше всего выбирайте проверенные банкоматы в отделениях банков — там безопаснее всего.